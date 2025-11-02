Задали сме въпроси на OFAC по казуса с „Лукойл“, обяви Павела Митова от ИТН

България е поставила въпроси на OFAC – американската Служба за контрол на чуждестранните активи по казуса с „Лукойл“. Това стана ясно от думите на председателя на енергийната комисия в 51-ото Народно събрание Павела Митова от „Има такъв народ“. В ефира на БНР тя поясни, че в България имаме резерви на горива за месеци напред. Припомняме, че след като САЩ обявиха, че ще наложат санкции срещу две от най-големите руски петролни компании, „Роснефт“ и „Лукойл“, няколко страни в ЕС, където тези компании оперират, поискаха от Вашингтон за тях да бъдат направени изключения. В Бургас се намира голяма петролна рафинерия, собственост на „Лукойл“, която доставя до 80% от горивото на страната.

Според Павела Митова управляващото мнозинство обсъжда вариант в бургаската рафинерия да бъде назначен особен управител. Сега те разглеждат варианти и за разширяване на функциите му. От „БСП-Обединена левица“ предпочитат този особен управител да не е само един, а да са 10-15 души.

По отношение на бюджета за 2026 г. Митова коментира, че се радва, че в него са намерили място и десни мерки. Тя обяви, че още за бюджета за 2025 г. от ИТН предложили нещо, обещавано за намаляване на капиталовата програма в държавния бюджет чрез публично-частно партньорство специално за големите инфраструктурни проекти. Сега тя отбеляза, че тази тяхна идея е залегнала в бюджета за 2026 година.

Тя посочи, че капиталовата програма се разширява с включени 5 млрд. от Националния план за възстановяване и устойчивост, като голяма част от общинските проекти се прехвърлят за финансиране през ББР, където ще бъде завишен капиталът. Според нея целта не е да бъде заобиколен дефицитът, но определено този ход би помогнал за неговото намаляване.

Във връзка с искането на младите лекари за по-високи заплати, Павела Митова обяви, че ще се направи трансфер към държавния бюджет с 260 млн. лв. и заплатите им ще са фиксирани на 1860 евро – 150% от средната работна заплата. Това ще бъде записано в Закона за лечебните заведения и ще има изготвени скали, като с повишаването на долните скали ще се увеличават и горните. Депутатът от ИТН добави и че акушерки и медицински сестри ще получават достойно заплащане – 1550 евро.

Митова допълни, че пенсията остава 620 евро, а след като партньорите в коалиционното управление няколко пъти преизчислявали бюджета, те се споразумели, че майчинските през втора година ще бъдат 460 евро, а ако майката се върне на работа, то тя ще получава 75% от обезщетението.

По отношение на подкрепата на ДПС-Ново начало и Пеевски към правителството, Митова подчерта, че ИТН са спазили обещанието си. Тя припомни, че преди последните парламентарни избори казали, че ще направят всичко възможно България да има стабилно правителство и че в него няма да участва Пеевски. По думите й сега се наблюдава тъкмо това.

„Аз с Пеевски не съм разговаряла никога и моята формация също“ отбеляза Митова.