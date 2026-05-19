Гълъб Донев призова за конструктивен диалог по време на заседанието на Тристранния съвет

Финансовият министър Гълъб Донев призова за конструктивен диалог и взаимно уважение в началото на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. По думите му, голяма част от участниците се познават от повече от 20 години, което според него е добра основа за ползотворна работа и постигане на социално справедливи и икономически устойчиви решения.

Финансовият министър заяви, че тристранният диалог често се възприема като пространство на високо напрежение, но подчерта, че общата цел е постигането на разумни управленски решения с високо обществено доверие.

По време на заседанието социалните партньори трябва да разгледат законопроекти на народни представители, свързани с високите цени на стоки и услуги. Освен това председателят на временната парламентарна комисия по бюджет и финанси Константин Проданов е поискал становище от НСТС за законопроекта за събирането на приходите и извършването на разходи през 2026 година до приемането на държавния бюджет, както и бюджетите на държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса за 2026 година.