РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Гълъб Донев призова за конструктивен диалог по време на заседанието на Тристранния съвет

Министерски съвет Гълъб Донев, Гълъб Донев призова за конструктивен диалог по време на заседанието на Тристранния съвет

Финансовият министър Гълъб Донев призова за конструктивен диалог и взаимно уважение в началото на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. По думите му, голяма част от участниците се познават от повече от 20 години, което според него е добра основа за ползотворна работа и постигане на социално справедливи и икономически устойчиви решения.

Финансовият министър заяви, че тристранният диалог често се възприема като пространство на високо напрежение, но подчерта, че общата цел е постигането на разумни управленски решения с високо обществено доверие.

По време на заседанието социалните партньори трябва да разгледат законопроекти на народни представители, свързани с високите цени на стоки и услуги. Освен това председателят на временната парламентарна комисия по бюджет и финанси Константин Проданов е поискал становище от НСТС за законопроекта за събирането на приходите и извършването на разходи през 2026 година до приемането на държавния бюджет, както и бюджетите на държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса за 2026 година.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

В кой град смятате, че е най-подходящо да се проведе Евровизия 2027?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.