Акционерите на БАКБ за поредна година останаха без дивидент

Общото събрание на акционерите на „Българо-американска кредитна банка“ АД (БАКБ) реши печалбата на БАКБ за финансовата 2025 година, която след данъчно облагане е в размер на 35 646 147.58 лв. (18 225 585.85 евро), да остане като „Неразпределена печалба от предходни периоди“.

Така за поредна година притежателите на такива акции остават без дивидент.

Общото събрание одобри одитирания годишен индивидуален и консолидиран финансов отчет на БАКБ за 2025 г. и годишния индивидуален и консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността през миналата година, придружени с доклад на независимите одитори.

Акционерите избраха „Ърнст и Янг Одит“ ООД и „БДО България“ ООД за одиторски дружества, които да извършат съвместен независим финансов одит на годишните финансови отчети на „Българо-американска кредитна банка“ за 2026 г. на индивидуална и консолидирана база.

Приети са и предложените промени в състава на Надзорния съвет на банката.

Петър Георгиев Атанасов е освободен от длъжност като член на надзора, а Дейвид Джон Мак и избран на негово място за член на Надзорния съвет с мандат до 19 май 2031 година. С решение № 184 от 14 май 2026 г. Управителния съвет на Българската народна банка е дал предварително одобрение Дейвид Джон Мак да заема длъжността член на Надзорния съвет на БАКБ.

Акционерите са приели решение за преизбиране за нов петгодишен мандат – до 19 май 2031 г., на членовете на Надзорния съвет Цветелина Бориславова Карагьозова и Мартин Бойчев Ганев.

Одобрени са и промени в състава на Одитния комитет на БАКБ. Петър Георгиев Атанасов е освободен от длъжност като член на Одитния комитет, а Дейвид Джон Мак е избран за член на Одитния комитет.

Общото събрание е приело решения по останалите точки от предварително обявения дневен ред. А протоколът от проведеното редовно общо събрание на акционерите, с информация за конкретните решения ще бъде публично оповестен в законоустановените срокове, отбелязват от банката.

Акциите на БАКБ се търгуват на „Българска фондова борса“. От началото ан годината цените им са загубили част от стойността си, марак да преминаха и през максимума си от 8.50 евро, и в момента сделки се сключват при 5 евро за един брой. А това оценява банката на 123 456 565 евро пазарна капитализация.