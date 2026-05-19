Anglo American продава въгледобивния си бизнес в Австралия за 3.88 млрд. долара

Британската минна компания Anglo American ще продаде въгледобивния си бизнес в Австралия на частната компания Dhilmar за 3.88 млрд. долара. Сделката идва, след като предишният кандидат купувач Peabody Energy се отказа от покупката.

Това е част от по-голяма промяна в компанията, която от няколко години преструктурира бизнеса си и се разделя с различни активи. Предишен опит за продажба се провали след инцидент в една от мините, а спорът около него все още се решава чрез арбитраж.

Новият купувач Dhilmar е сравнително неизвестна компания, създадена в Лондон през 2024 година. Сделката ще помогне на Anglo да продължи преструктурирането си и да се подготви за планираното сливане с канадската Teck Resources.

Anglo American вече от години продава различни части от бизнеса си, след като беше под натиск от голямо враждебно предложение за придобиване от BHP. Компанията вече се е разделила с бизнеса си в никел и платина, а диамантената компания De Beers остава последният голям актив за продажба.

Първоначално Peabody Energy беше договорила покупка за 3.8 млрд. долара, но се отказа след пожар в една от мините. Това доведе до спор между двете компании.

Новата сделка включва 2.3 млрд. долара, които ще бъдат платени веднага при приключване, а останалите 1.6 млрд. долара ще се изплащат постепенно в следващите пет години в зависимост от приходите и цената на въглищата.

Общо Anglo може да получи до 4.9 млрд. долара, ако всички условия бъдат изпълнени. Компанията планира да използва част от парите за намаляване на дълговете си.

Ръководството на Anglo American определя сделката като важна стъпка в опростяването на бизнеса преди сливането с Teck. Очаква се продажбата да бъде финализирана до началото на 2027 година.