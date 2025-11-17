Йордан Иванов от ПП-ДБ очаква от министъра на икономиката отговори за „Райнметал“

Депутатът Йордан Иванов от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ обяви в ефира на БНР, че е задал поредица от въпроси към министъра на икономиката Петър Дилов, свързани със сделката с оръжейния концерн „Райнметал“ и защитата на българския национален интерес.

Той обаче не получил отговор с обяснението, че това е търговска тайна.

Според Иванов министър Дилов нарушава закона, тъй като е длъжен да отговори, а депутатите, като получат чувствителна информация, трябва да я пазят в тайна. От друга страна народният представител от ПП-ДБ добави, че според него, когато се инвестират публични пари, не трябва да има търговска тайна.

Не на последно място Иванов смята, че скоро въпросите му ще намерят своя отговор в Търговския регистър и така всичко, което той пита, ще стане публично и явно. Проблемът според депутата обаче е, че тогава ще бъде късно да се поставя питането дали националният интерес е защитен или не.

Иванов призова министъра на икономиката незабавно да оповести цялата информация по сделката, като се започне от етапа на преговорите, договорените параметри и поетите ангажименти.

„Българското общество не може да бъде държано в неведение, когато се взимат решения за най-значимото отбранително партньорство на страната ни от десетилетия„, отбеляза Иванов.

Той обърна внимание, че при разпределение на дяловото участие – 51% срещу 49% възниква ключовият въпрос за управлението: кои решения ще се вземат с обикновено мнозинство и кои – с квалифицирано? Според него именно от отговора на този въпрос ще стане ясно до каква степен е защитен националният интерес.

По отношение на новите ангажименти на особения управител в „Лукойл“, Иванов коментира, че назначаването му е само първа стъпка в посока преодоляването на кризата. Оттук насетне от ПП-ДБ ще настояват Румен Спецов да идва всеки месец в парламента, за да представя плана си на действие.