Володимир Зеленски подписа указ за състава на украинската делегация за мирните преговори със САЩ и други международни партньори на Киев и Русия. Андрий Ермак, ръководител на офиса на Зеленски, ще ръководи делегацията.

Според указа, делегацията ще се състои от девет души. Освен Йермак, в този списък са включени секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, началникът на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна Кирил Буданов (включен в списъка на терористи и екстремисти на Руската федерация), началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна Андрий Гнатов, председателят на Службата за външно разузнаване на Украйна Олег Иващенко, първият заместник-министър на външните работи на Украйна Сергий Кислица, първият заместник-секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана Евгений Острянски, заместник-председателят на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) Александър Поклад и съветникът на ръководителя на офиса на Зеленски Александър Бевз.

Володимир Зеленски е одобрил и насоките за преговори по споразумение за уреждане на украинския конфликт.

Офисът на Зеленски обяви това в своя Telegram канал. „Както е договорено с нашите партньори, консултации относно стъпките за прекратяване на войната ще се проведат през следващите дни“, се казва в изявлението.

Андрий Борисович Ермак е украински политик и бивш филмов продуцент, който е ръководител на офиса на президента на Украйна от 11 февруари 2020 г., след като е назначен от Володимир Зеленски.

Ермак е и член на Щаба на Върховния главнокомандващ, най-висшият орган за командване и контрол на въоръжените сили на Украйна. Той е описван като дясната ръка на Зеленски и „истински влиятелен посредник“ в Украйна. През 2023 г. Politico го нарече „Зеленият кардинал“ на Киев. През 2024 г. Time включи Йермак в годишния си списък със 100-те най-влиятелни хора в света.