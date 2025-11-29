Денят по диагонал – 29 ноември 2025 г.

Президентът Румен Радев поздрави хората, които според него напомнят на управляващите, че България остава демократична държава. Той определи проектобюджета като предупреждение за евентуалните последици от прибързаното влизане в еврозоната. Държавният глава заяви още, че оттеглянето на план-сметката представлява гражданска победа.

„Нека не се заблуждаваме, докато хазната е в ръцете на коалиция „Магнитски“, парите ще пълнят джобовете на техните тартори, ще отиват за частни фалкони, бизнесът ще продължава бъде притискан, а младите ще търсят работа зад граница„, заяви Радев.

В още три града ще има протести срещу проектобюджета за 2026 г., които ще се проведат в понеделник, 1 декември, под надслов „Заедно на протест със София“. Това са Пловдив, Стара Загора и Ловеч.

След многохилядния протест в сряда, 26 ноември, управляващите спряха бюджетната процедура и започнаха работа по прекрояването на план-сметката за следващата година. За нея премиерът Росен Желязков твърдеше, че е „единственият възможен вариант“ въпреки критиките на опозиция, бизнес, икономисти и съсловни организации.

„Язък за тези свестни млади хора, които ходят по тези протести, защото въобще не знаят каква е истинската цел. А истинската цел, мили мои, е еврозоната“. Това коментира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на събитие на партията в Разлог.

Според него същинската цел зад действията на опозицията е саботирането на еврозоната в полза на Русия.

Водачът на герберите е на мнение, че ако правителството падне в настоящата криза, с него си отива и държавата. „Мигновен хаос, цените ще отидат в небесата, пълно компрометиране на еврозоната, всичко като геостратегическо предимство на България заминава на кино. Тогава излиза новият блок – ПП-ДБ, „Възраждане“, „Величие“, МЕЧ, черепи, кости, Илияна Йотова. Те показаха новата управленска коалиция, само че са свенливи, защото тя не е готина“, заяви Борисов пред своите съпартийци, които се бяха събрали на Национална академия на младежката организация на ГЕРБ.

Качествените политици днес имат два избора – да „целунат пръстена“ или да се оттеглят, смята Крум Зарков.

Демокрацията има два крака, а управляващата коалиция ходи на няколко различни крака.

Когато хора от организираната престъпност вземат качеството на политици, това неминуемо води до политическа посредственост – те не могат да търпят други авторитети, извън собствения им кръг от криминалния свят. На изградените професионални политици не им остава друго, освен да „целунат пръстена“ или да се оттеглят.

Турските власти съобщиха, че санкционираният танкер „Вират“ е бил ударен за втори път в Черно море, вероятно от безпилотни плавателни съдове. Щетите са малки, а екипажът е в добро състояние. Това се случва само часове след първия удар, който предизвика пожар и гъст дим в машинното отделение.

Турция започна официално разследване след като два санкционирани танкера от руския „сенчест флот“ съобщиха за експлозии и пожар в Черно море в рамките на около половин час. Инцидентите станаха на различни места северно от турския бряг и предизвикаха спекулации за възможна външна атака.