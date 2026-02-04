РЕГИСТРИРАЙ СЕ
САЩ изтеглят 700 федерални имиграционни агенти от Минесота

Том Хоман изтегля 700 федерални имиграционни агенти от Минесота

Администрацията на президента Доналд Тръмп ще изтегли незабавно 700 федерални имиграционни агенти от щата Минесота от общо около 2000 души, обяви т.нар. граничен цар Том Хоман.

Хоман заяви, че това е значително свиване на мащабната операция по прилагане на мерки срещу нелегалните имигранти, след като ролята на федералните служби в района предизвика остри критики и протести.

Причина за решението е засиленото сътрудничество между федералните власти и местните служби, които уведомяват имиграционните агенции за лица, които могат да бъдат задържани след освобождаване от затворите.

Преди операцията в Минесота са били разположени около 3 000 имиграционни служители, а след изтеглянето в щата ще останат около 2 000, което все пак е значително повече от обичайните 100–150 агенти, отбелязва изданието „Аксиос“.

Хоман подчерта, че това не е отстъпление от мисията, а „по-ефективен и умен“ подход, и че федералните агенти ще продължат да налагат мерки срещу нелегалните имигранти в целия щат.

