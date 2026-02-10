Компанията на MrBeast навлиза във финтех сектора с покупката на Step

Един от най-популярните YouTube инфлуенсъри в света MrBeast обяви, че компанията му Beast Industries купува финтех приложението Step – дигитална „банка“, създадена специално за тийнейджъри и млади хора.

Step помага на поколението Z да се ориентира във финансите. Чрез приложението младите потребители могат да спестяват, да правят първите си инвестиции и да изграждат кредитна история. Платформата вече има над 7 милиона потребители и е привлякла около 500 млн. долара финансиране, включително от известни личности и големи инвестиционни фондове.

Партньорството с MrBeast изглежда напълно логично – той е изключително влиятелен сред младата аудитория и има над 466 милиона абонати в YouTube. Истинското му име е Джими Доналдсън, а самият той казва, че като тийнейджър никой не го е учил как да управлява парите си. Затова целта му с тази покупка е да даде на младите хора по-добър старт във финансовия живот.

Сделката е част от по-широките бизнес планове на Beast Industries, които отдавна надхвърлят YouTube. Компанията развива различни проекти, като най-печелившият ѝ бизнес в момента е марката шоколад Feastables. Други инициативи, като MrBeast Burger, не са били толкова успешни, но екипът продължава да търси нови възможности за растеж.

От Step също гледат позитивно на сделката. Според основателя и главен изпълнителен директор Си Джей Макдоналд, придобиването ще помогне платформата да се развие по-бързо и да предложи още по-иновативни продукти на младите си потребители.