Периодичното гладуване може всъщност да не ви помага да отслабнете

Ако искате да отслабнете, вероятно сте прегледали какви ли не добре проучени и не толкова добре проучени мнения за най-добрия начин да свалите килограми и да ги задържите. Макар че диетите с ограничен калориен прием отдавна са основна стратегия, те често водят до първоначален успех, но не и до устойчиви резултати. Тук на сцената излиза периодичното гладуване – хранителен режим, който редува периоди с много нисък или нулев калориен прием с периоди на нормално хранене.

Широко популяризирано в блогове и социалните мрежи, периодичното гладуване набра популярност заради потенциала си да подобрява метаболизма на мазнините, инсулиновата чувствителност и контрола на кръвната захар. Но оправдава ли очакванията? Скорошен обзор хвърля светлина върху ползите, ограниченията и несигурностите около периодичното гладуване като стратегия за отслабване. Резултатите са публикувани в база данни Cochrane.

Как беше проведено проучването?

За да оценят ефективността на периодичното гладуване, изследователите извършиха систематичен преглед на 22 рандомизирани контролирани проучвания с общо 1 995 участници. Изследванията обхващат държави като САЩ, Австралия, Китай и Германия. Те сравняват различни форми на периодично гладуване като хранене в ограничен времеви прозорец и гладуване през ден със стандартни диетични съвети, липса на интервенция или изчакване за започване на периодично гладуване.

Обзорът се фокусира върху ключови показатели като загуба на тегло, качество на живот, удовлетвореност на участниците и други. Изследователите използват утвърдени инструменти за оценка на качеството на проучванията и обединяват резултатите чрез метаанализ, когато е възможно. Минималната продължителност на интервенциите е била четири седмици, а проследяването поне шест месеца, което осигурява добра оценка на краткосрочните ефекти.

Какво установи проучването?

Резултатите показват смесена картина. В сравнение със стандартните диетични препоръки, периодичното гладуване показва малка или никаква разлика в загубата на тегло. Също така има минимален ефект върху постигането на 5% намаление на телесното тегло или върху подобряването на качеството на живот. Нежеланите реакции са били сходни.

В сравнение с хората в листата на изчакване или с тези, които не са прилагали никакви хранителни интервенции, периодичното гладуване вероятно води до малко по-голяма загуба на тегло. Въпреки това ефектите върху качеството на живот и нежеланите събития остават несигурни, като доказателствата са с много ниска степен на достоверност поради неточности и риск от систематична грешка.

Важно е да се отбележи, че нито едно от включените проучвания не е отчело удовлетвореността на участниците, състоянието на диабет или общите съпътстващи заболявания, което оставя съществени пропуски в доказателствата.

Ограничения

Макар че обзорът предоставя ценна информация, важно е да се отчетат ограниченията му. Повечето проучвания се фокусират върху краткосрочни резултати, като проследяването е ограничено до 12 месеца. Това затруднява извеждането на заключения за дългосрочната устойчивост и здравните ефекти на периодичното гладуване. Освен това доказателствата често са оценени като с ниска или много ниска достоверност поради методологични проблеми като малки извадки и непоследователно отчитане.

Друг недостатък е липсата на данни за разнообразни популации. Включените проучвания основно обхващат страни с високи доходи, което оставя въпроси за ефективността на периодичното гладуване в страни с ниски и средни доходи или сред различни демографски групи.

Как се прилага това в реалния живот?

За хората, които обмислят периодично гладуване, резултатите показват, че то може да не предлага значителни предимства спрямо традиционните диети с ограничен калориен прием. За някои структурираният характер на периодичното гладуване може да бъде полезен, докато за други спазването му може да е трудно. Това проучване подсказва, че то не е задължително решение за всички.

Важно е също да се има предвид, че периодичното гладуване не е универсален подход. Фактори като работен график, социални ангажименти и здравословни състояния могат да повлияят на приложимостта му. Най-добре е да следвате съветите на здравен специалист, за да разберете кои стратегии са най-подходящи за вас.

