„Октис Пей“ вече има лиценз за платежна институция от БНБ

Дефицитът по текущата сметка и търговският баланс рязко се увеличават през септември 2025 година, съобщи БНБ

Днес, 24 февруари, Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) издаде лиценз за извършване на дейност като платежна институция на „Октис Пей“ ООД – София, съобщиха от централната банка.

Решението е на основание чл. 12, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС).

От БНБ са установили, че заявителят е предоставил всички изискуеми сведения и документи и са изпълнени условията за издаване на лиценз по чл. 10 от ЗПУПС и съответните изисквания на Наредба № 16 на БНБ от 29 март 2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от ЗПУПС и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента.

Съгласно издадения лиценз „Октис Пей“ ООД може да предоставя платежни услуги по чл. 4, т. 7 и 8 от ЗПУПС – услуги по иницииране на плащане и услуги по предоставяне на информация за сметка.

Платежна институция е специализирана в услуги по иницииране на плащане (PIS) и информация за сметка (AIS).

Чрез нейните услуги клиентите могат да извършват преводи директно от банковата си сметка и да обединяват информация от различни сметки. 

Лицензът позволява на „Октис Пей“ да оперира законно на територията на България като доставчик на платежни услуги.

Управител на дружеството е Десислава Симеонова.

Капиталът му е 51 129.19 евро. Съдружници в „Октис Пей“ са Димитър Костов, Илиана Донова, Кирил Недялков, Иво Димитров и Георги Матев.

