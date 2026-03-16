Lynas Rare Earths ще достави на Пентагона редкоземни метали за 90 млн. долара

Австралийската компания Lynas Rare Earths подписа предварително споразумение с Пентагона за доставка на редкоземни метали на стойност 96 милиона долара. Пресслужбата на компанията съобщи за това.

„Lynas с удоволствие обявява подписването на ангажимент между нейното подразделение Lunas USA и Министерството на отбраната на САЩ за сключване на споразумение за доставка на редкоземни оксиди. Съгласно това споразумение Министерството ще отпусне 96 милиона долара“, се казва в изявлението.

Договорът обхваща четири години доставки на леки и тежки редкоземни оксиди на Пентагона.

Освен това споразумението определя ценови таван от 110 долара на килограм за един от елементите, необходими за производството на магнити. Австралийска компания вече води преговори с Пентагона за по-нататъшни доставки на редкоземни елементи.

Според The ​​Wall Street Journal, редкоземните елементи са необходими за производството на изтребители, ракетни установки и други оръжия. С тази сделка САЩ целят да намалят зависимостта си от китайски доставки.

Ройтерс по-рано съобщи, че

САЩ са изправени пред влошаващ се недостиг на редкоземни елементи, предимно итрий и скандий.

Тези елементи се добиват предимно в Китай. През лятото на 2025 г. Пентагонът вече подписа многомилиардно споразумение с американската компания MP Materials за производство на редкоземни магнити, за да намали зависимостта на САЩ от чуждестранни доставки.

Според американската изследователска фирма Strategy Risks, Китай произвежда приблизително 70% от световните запаси от редкоземни елементи и разполага с над 90% от световния капацитет за отделяне и обработка на най-ценните тежки редкоземни елементи. През април 2025 г., на фона на ескалиращи търговски спорове със Съединените щати, китайското правителство добави няколко редкоземни елемента към списъка със стоки, подлежащи на контрол върху износа. В резултат на това

китайските доставки на редкоземни магнити до други страни рязко намаляха.

Lynas Rare Earths, Ltd. е компания за добив на редкоземни елементи с две основни дейности: минно-обогатителен завод в Mount Weld в Западна Австралия и Lynas Advanced Materials Plant (LAMP) в Куантан, Малайзия. Тя е основана през 90-те години на миналия век и е с централен офис в Пърт, Западна Австралия.

Lynas Advanced Materials Plant е най-голямото съоръжение за производство на редкоземни елементи извън Китай.