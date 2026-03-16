До 2030 г. България трябва да обнови близо 56 млн. кв. м жилищна площ според Плана за сградно обновяване

Министър Найденов представи Националния план за сградно обновяване до 2050 г

До 2030 г. България трябва да обнови близо 56 млн. квадратни метра жилищна площ – както многофамилни, така и еднофамилни жилищни сгради. До 2035 г. реновираните жилищни сгради трябва да достигнат около 79 млн. квадратни метра. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов.

Разчетите са залегнали в обявения днес за публична дискусия Национален план за сградно обновяване до 2050 година.

Около 15.4 млн. квадратни метра нежилищни сгради трябва да бъдат обновени до 2030 г. и около 19.6 млн. до 2033 г., информира министърът.

„Целите са амбициозни, но не са политически избор“, посочи министър Найденов и подчерта, че те произтичат от европейското законодателство. По думите му европейската  директива за енергийни характеристики на сградите изисква държавите членки да ускорят значително обновяването на сградния фонд и България трябва да изпълни тези цели, „като планът показва как това може да стане по реалистичен и устойчив начин.“

Според министъра,

изпълненото на плана означава по-ниски сметки за енергия за домакинствата,

саниране

по-добре изглеждащи градове и модернизирана публична инфраструктура, развитие на строителния сектор и местните икономики, увеличаване на разполагаемите доходи на домакинствата. По думите му изпълнението на целите, заложени в плана, е не само климатична политика, но и икономическа, социална и енергийна, която ще подобри качеството на живот на хората и ще обнови българските градове.   

Средствата, необходими за предвиденото в Плана енергийно обновяване на сградния фонд, възлизат общо на около 20 млрд. евро.

„Те ще бъдат осигурени с микс от финансови инструменти – на българската държава, на Европейския съюз, Социалния климатичен фонд, Фонда за декарбонизация, Фонда за справедлив преход“, обясни заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Дора Янкова. Тя подчерта, че Фондът ще бъде ключовият финансов инструмент, който ще комбинира грантове, гаранции и кредити и ще мобилизира значително повече инвестиции в сградно обновяване. Първият приоритет на фонда ще бъде обновяването на еднофамилните жилищни сгради. Очаква се първите програми, насочени към този сегмент, да стартират в рамките на годината.

Предвижда се поставените цели да бъдат изпълнени чрез реализацията на текущите програми, изпълнението на инвестициите по Националния план за възстановяване и устойчивост, втория етап на Националната програма за енергийна ефективност.

Една от основните цели на плана е да се прекрати практиката на краткосрочни програми, които да достигат до малък кръг граждани, и

да се създаде устойчив пазар за сградно обновяване.

Предвижда се да бъдат изградени центрове за комплексно обслужване, които ще подпомагат гражданите и бизнеса по целия процес – от подготовката на проекта до финансирането и реализацията.

Планът предвижда да се подобри координацията между ключовите институции – Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на енергетиката, Министерството на околната среда и водите, Министерството на финансите и общините.

В представянето на Плана се включиха и изпълнителният директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие Ивайло Алексиев, авторите на техническите анализи към плана – Цвета Наньова от Българска Фасилити мениджмънт асоциация и Драгомир Цанев от Център за енергийна ефективност ЕнЕфект.

