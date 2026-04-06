Разкрити заплатите в Meta: колко печелят инженери, AI специалисти и мениджъри

Meta продължава да предлага едни от най-високите възнаграждения в технологичния сектор, особено в сферата на изкуствения интелект. Нов анализ разкрива колко плаща компанията на служителите за различни позиции.

Business Insider анализира над 5800 заявления за работни визи (H-1B и други), подадени от Meta през 2025 година. Данните дават рядък поглед върху реалните базови заплати в компанията.

Най-висока базова заплата за софтуерен инженер достига 450 000 долара, на инженер в областта на изследованията – до 400 000 долара, а на продуктов мениджър – до 348 000 долара.

Повечето служители получават между 150 000 и 250 000 долара годишно, но специализираните AI роли и висшите технически позиции са значително по-високо заплатени.

Важно е да се отбележи, че тези суми са само базови заплати и не включват акции, бонуси и други придобивки, които често могат да удвоят или утроят общото възнаграждение. За топ AI специалисти пакетите могат да надхвърлят 100 милиона долара, показва изследването.

Кои позиции са най-търсени

Около половината от назначенията по H-1B визи са за софтуерни инженери. Високо платени са още специалистите по машинно обучение, AI изследователи и продуктови дизайнери и UX изследователи.

Анализът показва още, че вицепрезидент по изкуствен интелект може да получава базова заплата от около 650 000 долара.

Примерни заплати по категории

AI и машинно обучение

AI изследовател: 163 800 – 328 000 долара,

Machine Learning инженер: 165 000 – 250 602 долара,

Софтуерен инженер (ML): 144 000 – 293 000 долара.

Инженери

Софтуерен инженер: 124 000 – 450 000 долара,

Front-end инженер: 178 000 – 282 000 долара,

Embedded инженер: 169 000 – 269 000 долара,

Мениджър инженеринг: до 328 000 долара.

Данни и анализ

Data Scientist: 122 000 – 295 000 долара,

Data Engineer: 125 000 – 270 000 долара,

Мениджър Data Science: до 305 000 долара.

Продуктови роли

Продуктов мениджър: 165 000 – 348 000 долара,

Продуктов дизайнер: 132 000 – 279 000 долара.

Ръководни позиции

Директор: около 360 000 долара,

Технически ръководител: около 308 000 долара,

VP по инженерство (AI): около 650 000 долара,

В края на 2025 г. Meta има близо 79 000 служители.

Въпреки активното наемане, през последното тримесечие броят на визовите заявления намалява почти наполовина.

Причината са по-строгите и по-скъпи изисквания за работни визи, въведени през 2025 година. В същото време компанията извършва и съкращения в някои подразделения.

Meta остава изключително конкурентен работодател, особено за AI специалисти. Високите заплати показват колко ожесточена е битката за таланти в технологичния сектор и колко ценни са уменията в областта на изкуствения интелект.

