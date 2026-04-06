Разкрити заплатите в Meta: колко печелят инженери, AI специалисти и мениджъри

Meta продължава да предлага едни от най-високите възнаграждения в технологичния сектор, особено в сферата на изкуствения интелект. Нов анализ разкрива колко плаща компанията на служителите за различни позиции.

Business Insider анализира над 5800 заявления за работни визи (H-1B и други), подадени от Meta през 2025 година. Данните дават рядък поглед върху реалните базови заплати в компанията.

Най-висока базова заплата за софтуерен инженер достига 450 000 долара, на инженер в областта на изследованията – до 400 000 долара, а на продуктов мениджър – до 348 000 долара.

Повечето служители получават между 150 000 и 250 000 долара годишно, но специализираните AI роли и висшите технически позиции са значително по-високо заплатени.

Важно е да се отбележи, че тези суми са само базови заплати и не включват акции, бонуси и други придобивки, които често могат да удвоят или утроят общото възнаграждение. За топ AI специалисти пакетите могат да надхвърлят 100 милиона долара, показва изследването.

Пари, евро, лев, кредит, кредити, лихва, лихви, борса, пазар, пазари финансиране инвестиции бизнес, денят

Кои позиции са най-търсени

Около половината от назначенията по H-1B визи са за софтуерни инженери. Високо платени са още специалистите по машинно обучение, AI изследователи и продуктови дизайнери и UX изследователи.

Анализът показва още, че вицепрезидент по изкуствен интелект може да получава базова заплата от около 650 000 долара.

Примерни заплати по категории

AI и машинно обучение

  • AI изследовател: 163 800 – 328 000 долара,
  • Machine Learning инженер: 165 000 – 250 602 долара,
  • Софтуерен инженер (ML): 144 000 – 293 000 долара.

Инженери

  • Софтуерен инженер: 124 000 – 450 000 долара,
  • Front-end инженер: 178 000 – 282 000 долара,
  • Embedded инженер: 169 000 – 269 000 долара,
  • Мениджър инженеринг: до 328 000 долара.

Данни и анализ

  • Data Scientist: 122 000 – 295 000 долара,
  • Data Engineer: 125 000 – 270 000 долара,
  • Мениджър Data Science: до 305 000 долара.

Продуктови роли

  • Продуктов мениджър: 165 000 – 348 000 долара,
  • Продуктов дизайнер: 132 000 – 279 000 долара.

Ръководни позиции

  • Директор: около 360 000 долара,
  • Технически ръководител: около 308 000 долара,
  • VP по инженерство (AI): около 650 000 долара,

В края на 2025 г. Meta има близо 79 000 служители.

Meta отчете високи тримесечни резултати и нови AI възможности

Въпреки активното наемане, през последното тримесечие броят на визовите заявления намалява почти наполовина.

Причината са по-строгите и по-скъпи изисквания за работни визи, въведени през 2025 година. В същото време компанията извършва и съкращения в някои подразделения.

Meta остава изключително конкурентен работодател, особено за AI специалисти. Високите заплати показват колко ожесточена е битката за таланти в технологичния сектор и колко ценни са уменията в областта на изкуствения интелект.

