Нидерландия активира първата фаза от енергийния си антикризисен план

В началото на седмицата Нидерландия въведе в действие първата фаза от националния си план за реакция при енергийна криза, съобщава Reuters.

Поради конфликтите в Близкия изток, енергийната криза в Европа нараства, принуждавайки държави като Нидерландия да предприемат мерки. По информация на нидерландското правителство, цитирана от агенция ANP, първият етап от антикризисния план влиза в сила от понеделник, като държавата внимателно ще наблюдава развитието на енергийните пазари. Планират се финансови облекчения в данъците, но не и намаляване на цените на горивата.

За първи път антикризисният план влезе в сила от създаването му през 2022 г., в отговор на конфликта между Украйна и Русия.

Тази фаза не засяга пряко гражданите. Правителството отпуска 1 милиард евро за финансово подпомагане на потенциално засегнати сектори като транспортния и рибарството, предава Die Presse.

Според властите, към момента няма реален недостиг на горива, но се отчита повишен риск от напрежение в доставките.