Регистриран е опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардим

Вардим

Разлив на опасни препарати за растителна защита е установен при продължаващата официална проверка на БАБХ – Българската агенция по безопасност на храните в складовете на голям земеделски холдинг в свищовското село Вардим. Преди дни там бяха открити огромни количества забранени или с изтекъл срок на годност пестициди и торове.

В присъствието на криминален инспектор от Районното управление на МВР в Свищов служители от Централното управление на БАБХ и от Областната дирекция по безопасност на храните във Велико Търново са констатирали разлив пред нерегламентирани складове, извън бетонната площадка – в почвата.

Става дума за течност с жълт цвят, неопределен произход и с миризма на пестицид. В непосредствена близост, във водна площ със застояла вода с кафяво-жълт цвят са намерени празни метални варели с етикет на препарат за растителна защита, съдържащ активното вещество пендиметалин. До тях са били 54 бидона по 1000 литра, обозначени като течен тор със съдържание на азот и фосфор.

При проникване на пестициди в почвата има риск от замърсяване на питейната вода, предупреждават от БАБХ. Пендиметалинът е устойчиво и токсично вещество с период на полуразпад в почвата над 120 дни. Продуктите, в чието съдържание присъства той, са класифицирани като остро и хронично опасни за водната среда и силно отровни за водните организми с дълготраен ефект.

Представител на дружеството – собственик на складовете, е присъствал на проверката, но е отказал да подпише констативния протокол. На фирмата ще бъдат съставени актове, а откритите забранени и негодни препарати и торове трябва да бъдат унищожени.

За установените нарушения са сезирани редица институции – полицията, пожарната, ГДБОП, Басейнова дирекция „Дунавски район“, Регионалната инспекция по околната среда и водите, Регионалната здравна инспекция и Окръжната прокуратура във Велико Търново. От БАБХ разчитат компетентните органи да извършат бърза проверка на почвата и водата на селото. Очакват и съдействие от страна на полицията, за да предотврати унищожаването на доказателства за евентуално престъпление.

