Петролните резерви са достатъчни за 101 дни глобално потребление

Световните петролни резерви се приближават до най-ниското си ниво от осем години, според анализатори на Goldman Sachs. Те отбелязват, че темпът на изчерпване се превръща в причина за безпокойство, тъй като доставките на гориво са ограничени поради затварянето на Ормузкия проток, съобщава Ройтерс.

Според експертите на банката, световните запаси от гориво в момента представляват 101 дни глобално търсене. Тази цифра може да падне до 98 дни до края на месец май, отбеляза Goldman Sachs. Това би било рекордно ниско ниво от 2018 г. насам.

От Goldman Sachs смятат, че е малко вероятно световните резерви да достигнат минимума си, но темпът на изчерпване и загубите на доставки в някои региони и за някои продукти са обезпокоителни. Банката изчислява, че преди военния конфликт между Иран и САЩ и Израел, световните запаси от петролни продукти са били на 50 дни потребление. Сега запасите са паднали до 45 дни потребление.

В средата на април Съединените щати обявиха военноморска блокада на иранските пристанища.

Американските военноморски сили прехванаха 48 кораба, свързани с Иран. На 30 април цените на суровия петрол Brent надминаха четиригодишен връх, достигайки 126 долара за барел.