Какво се случва с черния ви дроб, когато пиете кафе всеки ден

Оказва се, че сутрешната ви чаша кафе може да подпомага цялостното здраве на черния дроб.

Вероятно знаете, че храни като овесените ядки подпомагат здравето на сърцето, а боровинките мозъчната функция, но замисляли ли сте се как храненето влияе върху черния ви дроб? Черният дроб е своеобразната филтрираща система на тялото. Той обработва хранителните вещества и премахва токсините, за да поддържа организма в добро състояние. Някои храни улесняват тази работа, докато други карат черния дроб да работи извънредно.

Да вземем кафето например. Може би мислите за сутрешната чаша като за източник на енергия или дори полезен за сърцето избор, но тя има значение и за здравето на черния дроб. Нови изследвания показват, че ежедневното кафе може да има защитен ефект върху този жизненоважен орган. За да разгледат тази връзка, диетолози обясняват как кафето влияе на черния дроб – ето какво казват те.

Намалява риска от фиброза и цироза

Фиброзата възниква, когато повтарящ се стрес или увреждане кара черния дроб да натрупва излишна тъкан. С времето това може да премине в цироза. Ако се развият фиброза или цироза, способността на черния дроб да функционира се нарушава, което може да доведе до усложнения като умора, жълтеница, натрупване на течности и дори чернодробна недостатъчност.

„Кафето може да намали риска от чернодробна фиброза и цироза“, казва Йохана Кац, M.A., RD. „Това е едно от най-последователно потвърждаваните открития в научната литература.“

Изглежда защитният ефект е свързан с количеството консумирано кафе – до определен момент. „Множество метаанализи показват, че хората, които редовно пият кафе, имат приблизително 25% до 40% по-нисък риск от развитие на напреднала фиброза и цироза, като най-силен защитен ефект се наблюдава при прием на около 2 до 3 чаши дневно или повече. Тези връзки са установени при различни групи хора и различни типове изследвания, което прави това едно от най-надеждните и възпроизводими открития относно кафето и здравето на черния дроб“, казва Кац.

Намалява възпалението и нивата на чернодробните ензими

Черният дроб произвежда специфични ензими, които помагат за разграждането на белтъците и изпълнението на други жизненоважни функции. Когато черният дроб е под стрес или увреден, той освобождава по-високи нива от тези ензими в кръвта.

Кафето съдържа естествени съединения, които помагат тези ензими да останат в нормални граници. Кафето може да предпази черния дроб чрез намаляване на възпалението и понижаване на нивата на чернодробните ензими благодарение на полифенолите и дитерпените, които подпомагат естествените процеси на детоксикация на черния дроб.

Два от основните ензими, които лекарите следят, са ALT (аланин аминотрансфераза) и AST (аспартат аминотрансфераза). Доказано е също, че кафето понижава ALT и AST – ензими, чиито нива се повишават, когато черният дроб е под стрес. Редовната консумация на кафе се свързва с по-нисък риск от неалкохолна мастна чернодробна болест (NAFLD), чернодробна фиброза и рак на черния дроб, казва. Днес NAFLD все по-често се нарича MASLD (чернодробно заболяване, свързано с метаболитна дисфункция), за да се подчертае връзката му с метаболитното здраве.

Важно е обаче как приготвяте кафето си. Добавянето на прекомерно количество сметана, сиропи и захар може да обезсмисли ползите и дори активно да навреди на черния дроб. Важно е да се отбележи, че тези ползи са свързани с черното кафе или леко овкусеното кафе, а не със сладките блендирани напитки, които всъщност могат да допринесат за омазняване на черния дроб.

Осигурява антиоксидантна защита

Кафето е един от най-богатите източници на антиоксиданти в обичайното хранене. Тези антиоксиданти, включително хлорогеновите киселини и меланоидините, помагат в борбата с оксидативния стрес – процес, при който нестабилни молекули, наречени свободни радикали, могат да увредят клетките, включително тези в черния дроб.

Като неутрализират свободните радикали, антиоксидантите в кафето могат да помогнат за предотвратяване на клетъчни увреждания в черния дроб и да намалят дългосрочния риск от хронични чернодробни заболявания.

Изследванията показват, че оксидативният стрес играе роля в развитието и прогресирането на много чернодробни заболявания, включително омазняване на черния дроб и хепатит. Подпомагайки приема на антиоксиданти чрез кафето, вие подкрепяте устойчивостта и цялостната функция на черния дроб. Включването на кафе в балансирано хранене може да помогне не само за намаляване на възпалението, но и за укрепване на естествените защитни механизми на черния дроб.

Важно е обаче да помните, че нито една храна или напитка не може да замени здравословния начин на живот. Когато комбинирате навика си да пиете кафе с балансирано хранене, редовно движение и разумни избори като ограничаване на алкохола, давате на черния си дроб грижата, от която се нуждае, за да функционира оптимално.

