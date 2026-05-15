Има готов вариант на методиката за справедливите цени, обяви министър Абровски

С двата законопроекта на „Прогресивна България“ за мерките срещу високите цени те ще бъдат регулирани на чисто пазарен принцип, заяви министърът на земеделието Пламен Абровски.

Той съобщи, че Законът за еврото ще бъде удължен, за да се гарантира, че няма да има безконтролно увеличаване на цените.

Прави се и опит да се затвори ножицата към търговските вериги, защото целта на всеки земеделски производител и български преработвател е да си осигури справедлив пазар, от който да получи своята цена, уточни Абровски и даде следния пример:

„В момента при липсата на всякаква регулация, ако вземем един прекрасен български кашкавал, който струва 10 единици, и вземем един млечен продукт, който е извън България произведен и който струва 15 единици (пари), търговската верига със своята надценка може да направи по-евтиния български кашкавал по-скъп на рафта и по този начин да влияе върху производството, конкурентоспособността и покупателната способност на нашето население. Това има отражение пряко и към националната сигурност, и към производството, и към цялостната агрохранителна верига. И затова ние искаме това нещо да бъде урегулирано на чисто пазарен принцип“, обясни той.

Има готов вариант на методиката за справедливите цени, заяви още земеделският министър, а депутатът от „Прогресивна България“ Явор Гечев обясни как ще се формира тя:

„Взимаме цената на едро, взимаме специфичните средни разходи по различни методики и данни в Европейския съюз – тоест колко е логистиката, колко е, да речем, транспортът при осреднени норми, взимаме средната нормална надценка на този продукт, взимаме реклами така нататък, за които могат да се направят с допускания на различни проценти, и се получава някакъв тип цена. Тази цена обаче я съпоставяме с други параметри“, каза той.

Гечев допълни, че за сравнение ще се вземат цените в съседните Румъния и Гърция, както и във Франция, Германия и Австрия. Към тези цени ще се направят приравнявания в зависимост от различния ДДС в различните държави и съответно ще се сложи индекс за покупателна способност в различните държави.

Днес в Министерството на земеделието и храните се проведе първото заседание на Съвета на министрите на земеделието, управлявали сектора през последните 30 години, по инициатива на настоящия земеделски министър Пламен Абровски, който изтъкна:

„Всеки един има опит и визия, които могат да допринесат за правилните решения за отрасъла. Земеделието има нужда от приемственост, диалог и обща посока“.

Министър Абровски поясни, че Съветът ще се събира един път месечно, а при необходимост и по-належащи въпроси може да заседава по-често. „Обсъдихме много неща, които ще ми бъдат в полза, за да гарантираме добруването на земеделските производители“, допълни още той.