БАКБ отчита 19.83% ръст на привлечените средства през първото тримесечие

В края на първото тримесечие, в условията на динамично променяща се геополитическа обстановка и нарастващо търговско напрежение в света, „Българо-американска кредитна банка“ АД показва устойчиво развитие, адаптирайки се бързо към променящата се среда. Активите на банката нарастват с 9.84% на годишна база и достигат 1.7 млрд. евро.

През първото тримесечие кредитният портфейл на БАКБ регистрира повишение от 4.55% спрямо същия период на 2025 г. при 15.93% ръст за банковата система. При фирмените кредити портфейлът нараства с 8.87% на годишна база спрямо 10.09% за банковия сектор у нас. Това е следствие от стратегията на банката да подкрепя устойчивата икономика.

БАКБ успешно управлява и разширява своя кредитен портфейл, като

отбелязва най-голям ръст през първото тримесечие в кредитирането на граждани.

Заедно с това нараства и броят на подадените заявки чрез дигиталните канали за обслужване в края на март. Увеличението на портфейла от жилищни кредити е с 25.57% на годишна база спрямо 29.89% за сектора. Нарастването на кредитирането в този сегмент се дължи на добрите лихвени условия и гъвкавите схеми на финансиране, които предлага банката, заедно с отчитане на кредитния риск.

БАКБ показва

ръст на привлечените средства от клиенти с 19.83% в края на първото тримесечие

спрямо март 2025 г. при ръст на банковия сектор с 15.98 на сто. Нарастването се дължи на увеличение на привлечените средства от фирми с 10.40% на годишна база при регистрирани 9.65% на банковия сектор. „Реализираният растеж се обуславя от клиентско ориентираните банкови продукти, сигурността и качеството на услугите“, отбелязват от БАКБ.

Благодарение на високата активност на съществуващите клиенти и успешното привличане на нови, през първото тримесечие банката отчита ръст от 25.32% в нетния приход от такси при 1.72% ръст на пазара за същия период. В същото време нисколихвената среда, конкуренцията между банките и силно стеснените лихвени маржове обуславят лекото нарастване в нетния доход от лихви.

Акциите на БАКБ се търгуват на „Българска фондова борса“. През последните дванадесет месеца цените им са се повишили и в момента сделки се сключват при 5.60 евро за един брой. А това оценява банката на 138 271 353 евро пазарна капитализация.