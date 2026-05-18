РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

БАКБ отчита 19.83% ръст на привлечените средства през първото тримесечие

бакб

В края на първото тримесечие, в условията на динамично променяща се геополитическа обстановка и нарастващо търговско напрежение в света, „Българо-американска кредитна банка“ АД показва устойчиво развитие, адаптирайки се бързо към променящата се среда. Активите на банката нарастват с 9.84% на годишна база и достигат 1.7 млрд. евро. 

През първото тримесечие кредитният портфейл на БАКБ регистрира повишение от 4.55% спрямо същия период на 2025 г. при 15.93% ръст за банковата система. При фирмените кредити портфейлът нараства с 8.87% на годишна база спрямо 10.09% за банковия сектор у нас. Това е следствие от стратегията на банката да подкрепя устойчивата икономика. 

БАКБ успешно управлява и разширява своя кредитен портфейл, като

отбелязва най-голям ръст през първото тримесечие в кредитирането на граждани.

Заедно с това нараства и броят на подадените заявки чрез дигиталните канали за обслужване в края на март. Увеличението на портфейла от жилищни кредити е с 25.57% на годишна база спрямо 29.89%  за сектора. Нарастването на кредитирането в този сегмент се дължи на добрите лихвени условия и гъвкавите схеми на финансиране, които предлага банката, заедно с отчитане на кредитния риск.

БАКБ показва

Лихвите по потребителските кредити растат, депозитите за бизнеса поевтиняват

ръст на привлечените средства от клиенти с 19.83% в края на първото тримесечие

спрямо март 2025 г. при ръст на банковия сектор с 15.98 на сто. Нарастването се дължи на увеличение на привлечените средства от фирми с 10.40% на годишна база при регистрирани 9.65% на банковия сектор. „Реализираният растеж се обуславя от клиентско ориентираните банкови продукти, сигурността и качеството на услугите“, отбелязват от БАКБ.

Благодарение на високата активност на съществуващите клиенти и успешното привличане на нови, през първото тримесечие банката отчита ръст от 25.32% в нетния приход от такси при 1.72% ръст на пазара за същия период. В същото време нисколихвената среда, конкуренцията между банките и силно стеснените лихвени маржове обуславят лекото нарастване в нетния доход от лихви.

Акциите на БАКБ се търгуват на „Българска фондова борса“. През последните дванадесет месеца цените им са се повишили и в момента сделки се сключват при 5.60 евро за един брой. А това оценява банката на 138 271 353 евро пазарна капитализация.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Наложи ли ви се да промените навиците си за пазаруване заради високите цени?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.