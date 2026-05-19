Матео Коланджели става управляващ директор за финансиране и развитие на МСП в ЕБВР

Европейската банка за възстановяване и развитие назначи Матео Коланжели за управляващ директор на отдел „Финансиране и развитие на МСП“ в централата на банката в Лондон от 1 юни.

Матео има над двадесет години опит в ЕБВР, като се присъединява към нея през 2005 г. и изгражда кариера, работейки в регионални банкови екипи. Той е прекарал по-голямата част от времето си в страните, в които банката оперира – включително Киев, София, Тирана и Белград – като наскоро е заемал поста директор, регионален ръководител за Западните Балкани.

Матео Коладжели има солиден опит в постигането на устойчив бизнес растеж,

насърчаването на ангажираността в политиката и изграждането на високоефективни регионални екипи. По време на мандата си в Западните Балкани, Матео ръководеше значително разширяване на операциите на банката в региона, като годишният обем на инвестициите достигна 1,6 милиарда евро през последните години, наред с по-тесни партньорства между правителства, предприятия и донори.

Той също така задълбочи интеграцията между банковите и консултантските услуги и разшири достъпа до финансиране за МСП чрез инструменти и инициативи за споделяне на риска, като например Фонда за разширяване на предприятията.

В новата си роля Матео ще надгради този опит, за да подобри допълнително подкрепата на банката за малките и средни предприятия в нейните региони.