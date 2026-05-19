Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди мерките срещу високите цени

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди на днешното си заседание от 13:00 часа два законопроекта, свързани с високите цени на стоки и услуги. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

В дневния ред на заседанието е разглеждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, внесен от Явор Гечев от „Прогресивна България“ и група народни представители, и на законопроект за промени в Закона за защита на потребителите, също с вносители Явор Гечев и група народни представителите.

Миналата седмица парламентът прие на първо четене промените в Закона за защита на потребителите, внесени от Явор Гечев и група народни представители, срещу високите цени на стоки и услуги, както и законопроект за изменение на Закона за защита на конкуренцията.