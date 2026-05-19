Седем европейски компании променят глобалните пазари

Докато вниманието на инвеститорите остава насочено към американските технологични гиганти, Европа изгражда собствена „великолепна седморка“ от глобални лидери. Според анализ на Freedom24 това са ASML, SAP, LVMH, Novo Nordisk, Siemens, TotalEnergies и UniCredit.

Компаниите са лидери в различни сектори – полупроводници, софтуер, здравеопазване, енергетика, индустриални технологии, луксозни стоки и банкиране. Това ги прави по-диверсифицирани спрямо американските „Magnificent Seven“, които са силно концентрирани около изкуствения интелект и технологичния сектор.

ASML е сред основните компании зад експанзията на инфраструктурата за изкуствен интелект –

единственият производител в света на EUV литографски системи, необходими за производството на най-напредналите полупроводници. През първото тримесечие на 2026 г. нидерландската компания отчете приходи от 8.8 млрд. евро, брутен марж от 53% и нетна печалба от 2.8 млрд. евро, като същевременно повиши прогнозата си за цялата година на фона на устойчивото търсене, свързано с разширяването на AI инфраструктурата.

Междувременно

SAP продължава да затвърждава позицията си като водещата европейска софтуерна компания.

Дружеството отчете 27% ръст на приходите от облачни услуги при постоянни валутни курсове и разшири портфейла си от облачни договори до 21.9 млрд. евро, докато корпоративните клиенти ускоряват миграцията към облачни ERP системи.

При луксозните стоки картината е по-смесена.

LVMH отчете приходи от 19.1 млрд. евро през първото тримесечие,

като основното подразделение Fashion & Leather Goods беше засегнато от по-слабо търсене в Близкия изток вследствие на геополитическото напрежение, свързано с конфликта около Иран. Въпреки това диверсификацията на групата по брандове, пазари и продуктови категории помогна за стабилизирането на общите резултати.

В сектора на здравеопазването

Novo Nordisk продължава да се възползва от глобалното разширяване на GLP-1 терапиите.

Компанията отчете 32% ръст на продажбите при постоянни валутни курсове, подкрепен от силното търсене на Wegovy и Ozempic. Успоредно с това Novo Nordisk залага на стратегия за увеличаване на пазарния дял в САЩ, като значително намалява цените на оралните форми в очакване на по-широкото им навлизане.

Индустриалният гигант Siemens отчете рекордни поръчки в подразделението Smart Infrastructure

и продължи стратегическата си трансформация по програмата ONE Tech Company, с все по-силен фокус върху индустриален софтуер, автоматизация и инфраструктура, базирана на изкуствен интелект.

Енергийният сектор също се възползва от геополитическата нестабилност.

TotalEnergies отчете коригирана нетна печалба от 5.4 млрд. долара,

подкрепена от по-високите цени на петрола и газа, силното представяне на LNG бизнеса и активната търговия по време на конфликта в Близкия изток.

UniCredit записа 21-во поредно тримесечие с рекордни резултати.

Компанията отчита нетна печалба от 3.22 млрд. евро и запази едни от най-високите показатели за рентабилност в банковия сектор. Банката също така засили стратегическата си експанзия чрез официално стартиране на оферта за придобиване на Commerzbank.

Фундаментално различен инвестиционен профил спрямо “The America Magnificent Seven”

Според анализаторите на Freedom24 основната разлика между американските и европейските “Big Seven” е секторната диверсификация. Американските гиганти са силно концентрирани около една доминираща технологична тема – изкуствения интелект, платформите за бизнес модели и дигиталната реклама. Европейските лидери, от своя страна, оперират в индустрии, които често реагират различно – а понякога и противоположно – на глобалните макроикономически процеси.

Например същият скок в цените на петрола, който оказа натиск върху луксозния бизнес на LVMH, подкрепи резултатите на TotalEnergies. Повишаването на лихвените проценти в Европа подобри рентабилността на UniCredit, но едновременно с това натежа върху части от потребителския сектор. ASML и SAP остават единствените две компании, пряко свързани с AI инфраструктурния цикъл.

Според анализаторите,

европейската „великолепна седморка“ предлага различен инвестиционен профил –

по-малко зависим от една доминираща тема и по-добре балансиран между различни индустрии и икономически цикли.

