Южна Корея и Япония са по-близки от всякога

Президентът на Южна Корея И Дже-мьон и японският министър-председател Санае Такаичи проведоха четвъртата си среща за около шест месеца. На нея те се договориха да засилят сътрудничеството си в областта на енергийната сигурност и отбраната.

Срещата се състоя в южнокорейския град Андонг, родното място на И Дже-мьон и известен културен център с традиционно селище, включено в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. През януари двамата лидери се срещнаха в японския град Нара, родния град на Такаичи и една от древните столици на Япония.

Това е първият случай, в който действащи лидери на Южна Корея и Япония си разменят посещения в родните градове.

„Фактът, че толкова значими и исторически срещи се проведоха само в рамките на четири месеца, показва колко силни са връзките и приятелството между Корея и Япония„, заяви южнокорейският президент на съвместна пресконференция след разговорите, цитиран от АП.

Той подчерта, че нестабилността на енергийните пазари и проблемите във веригите за доставки, предизвикани от войната в Близкия изток, правят двустранното сътрудничество по-необходимо от всякога.

По думите на Такаичи двете държави ще проучат възможности за засилване на енергийното сътрудничество, включително чрез увеличаване на резервите в Индо-Тихоокеанския регион и механизми за взаимни бартерни сделки със суров петрол, петролни продукти и втечнен природен газ.

Исторически отношенията между Сеул и Токио често са били белязани от напрежение заради японското колониално управление над Корейския полуостров между 1910 и 1945 година. В последните години обаче двете страни предприеха стъпки към подобряване на диалога заради общите геополитически рискове, сред които конкуренцията между САЩ и Китай, проблемите във веригите за доставки и ядрената програма на Северна Корея.