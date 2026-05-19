Мениджърите на „София Комерс-Заложни къщи“ предлагат дивидент от печалбата за 2025 г.

„София Комерс-Заложни къщи“ АД отчете нетна печалба от дейността на дружеството за 2025 г. в размер на 3 132 516.55 евро. Съветът на директорите на фирмата предлага на общото събрание на акционерите да се разпредели дивидент в размер на 0.10 евро на акция или сума в общ брутен размер на 1 787 476.80 евро.

Дружеството ще изплати на акционерите гласувания дивидент в рамките на до 60 дни от провеждането на общото събрание при условия и ред, съгласно предложението на борда на директорите.

Сума от 399 547.09 евро, представляваща 1/10 от реализираната печалба на най-голямата верига за заложни къщи у нас, ще се отнесе за попълване на фонд „Резервен“ на дружеството.

Остатъкът от печалбата за 2025 г. ще остане като неразпределена печалба.

Общото събрание ще обсъди индивидуалния и консолидирания доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството, индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет за 2025 г. и доклада на избрания регистриран одитор по индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на фирмата.

Общото събрание ще гласува и предложението за освобождаване на членовете на борда на директорите – Петър Виденов Виденов, Ирена Тодорова Иванова и Вихрен Чавдаров Василев, от отговорност за дейността им през миналата година.

В дневния ред е и точката за

промяна на месечното възнаграждение на членовете на борда

и актуализиране на гаранциите за управление. Проектът за решение предвижда от 1 юли тази година Ирена Тодорова Иванова и Петър Виденов Виденов да получават по 5000 евро, а Вихрен Чавдаров Василев – 1500 евро. Определената съгласно закона гаранция е в размер на 3-месечното брутно възнаграждение.

След извършен анализ, съветът на директорите на фирмата е установи, че действащата към момента Политика за възнагражденията продължава да съответства на дългосрочните цели, финансовото състояние и стратегията за устойчиво развитие на дружеството. Предвид липсата на настъпили съществени промени в пазарната среда или вътрешната структура, се предлага на акционерите да препотвърдят действащата Политика за възнагражденията на съвета на директорите без изменения за следващ 4-годишен период.

Общото събрание на акционерите ще гласува промени в Устава на „София Комерс-Заложни къщи“ АД, които се отнасят до адреса на управление.

„София Комерс-Заложни Къщи” е единственото по рода си публично акционерно дружество,

чийто акции се търгуват на „Българската фондова борса“. От началото на годината цените на акциите му загубиха част от стойността си. В момента сделки се сключват при 2.10 евро. Това оценява компанията на над 37 млн. евро пазарна капитализация.