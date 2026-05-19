Baidu отчита по-силни от очакваните резултати, AI секторът доминира

Акциите на китайският технологичен гигант Baidu поскъпнаха в началото на седмицата след като компанията отчете по-добри от очакваното резултати за първото тримесечие. Основната причина за добрия резултат е силният растеж на бизнеса ѝ с изкуствен интелект, докато приходите от реклама продължават да намаляват.

Компанията съобщи, че печалбата ѝ е 12.06 юана на акция, което е по-малко спрямо миналата година, но все пак над очакванията на анализаторите. Приходите също леко спадат до около 4.7 млрд. долара, но отново са по-високи от прогнозите.

Baidu, често сравнявана с Google, е сред китайските технологични компании, които най-бързо развиват изкуствен интелект. В края на 2023 г. тя пусна собствен AI чатбот, наречен Ernie, и се конкурира с гиганти като Alibaba и Tencent.

Най-силният растеж идва от облачния AI бизнес, който е скочил с близо 80% за година. Това показва, че все повече компании използват услугите на Baidu за изкуствен интелект и облачни решения.

В същото време традиционният бизнес с онлайн реклама отслабва, тъй като забавянето на китайската икономика намалява рекламните бюджети на фирмите.

Въпреки по-слабата реклама, инвеститорите реагираха положително, защото AI бизнесът вече започва да носи все по-голяма част от приходите на компанията. Акциите на Baidu се повишиха с около 4% в предборсовата търговия, но все още са под върховете си от 2021 година.