Защо коледният хит на Марая Кери е толкова важен

Всяка година, след като настъпи 1-ви ноември, една по една радиостанциите по целия свят започват да пускат All I Want For Christmas Is You на Марая Кери. Но малцина реално се замислят дали певицата все още изкарва някакви пари за хитовата си песен. Ето защо ви разказваме по колко американката печели всеки зимен сезон, благодарение на нея.

Сингълът на Марая Кери излиза на 29-ти октомври 1994 година. Ала не са много хората, които са предполагали, че хитът ѝ не само няма да избледнее с годините, но и ще бъде сред най-знаковите коледни песни на всички времена.

Нещо повече – по информация на медията Essence – всеки зимен сезон Марая Кери допълнително печели между 2-3 млн. долара, щом All I Want For Christmas Is You отново се завърти по радиото и телевизията.

В интерес на истината, Марая написва парчето заедно с Уолтър Афанасиев, както текстописецът споделя по време на интервю с Billboard: „Целят процес по написването на песента бе доста лесен и бърз.”.

„Всичко започна с едно малко електрическо пиано, задавайки си следните въроси: „За какво ми напомня Коледа? Какво обичам? Какво желая? За какво мечтая?” – допълва певицата през 2023-а по време на предаването Good Morning America.

Както вече писахме, миналата година коледният хит на Марая Кери се състезаваше с Rockin’ Around The Christmas Tree на Бренда Лий за първо място в класацията на Billboard.