Защо повече дълбок сън може да помогне за подобряване на паметта

Изследванията показват, че дълбокият сън е от ключово значение за формирането на спомените.

Недостатъчният сън е рисков фактор за когнитивни проблеми, включително загуба на памет.

Учените от Charité – Universitätsmedizin Berlin са изяснили какво се случва по време на дълбок сън (известен още като бавновълнов сън), което подпомага процеса на запомняне.

Това откритие добавя доказателства за важната роля на съня при консолидацията на паметта и може да помогне за разработването на превантивни стратегии срещу деменция.

Значението на съня за здравето

Достатъчният сън е съществена част от цялостното здраве на човек.

Предишни проучвания показват, че добрият сън може да подобри здравето на сърцето, да поддържа имунната система и да намали стреса. Освен това сънят е важен за мозъка, тъй като лошият сън увеличава риска от когнитивни проблеми, включително загуба на памет.

„Лишаването от сън води до различни проблеми и може да нанесе сериозни вреди“, казва д-р Франц Ксавер Митермайер, изследовател от Charité – Universitätsmedizin Berlin.

„Може да се каже, че органът, който се нуждае най-много от сън, е мозъкът. По време на сън мозъкът се изключва от външния свят, което позволява да се преиграват минали преживявания без външни смущения. Това е необходимо за консолидацията на спомените и тяхното прехвърляне в дългосрочната памет.“

Как дълбокият сън подпомага паметта

Митермайер и екипът му са използвали проби от неокортекса — част от мозъчната кора, взети от 45 участници в изследването.

Неокортексът е външната част на мозъка, която съдържа 16 милиарда неврони и играе важна роля за когнитивните способности като език, въображение, памет и емоции.

Връзката между бавновълновия сън и спомените

Учените са установили, че бавните електрически вълни в мозъка по време на дълбок сън укрепват синаптичните връзки между невроните в неокортекса, което прави мозъка по-податлив на формиране на спомени.

„По време на бавновълновия сън неокортексът показва интересна активност с редуващи се състояния на възбуждане (UP) и отпускане (DOWN) приблизително веднъж в секунда,“ обяснява Митермайер. „Тези състояния настройват синапсите, което ги прави особено силни, когато неокортексът преминава от DOWN в UP състояние.“

Практическо приложение

„Разбирането на механиките на съня може да помогне за справяне с разстройства като увреждане на паметта при възрастни хора,“ казва Митермайер.

Д-р Верна Портър, невролог, добавя, че проучването подчертава значението на здравословните навици на сън за поддържане на когнитивната функция. „Пациентите с деменция често изпитват нарушения в дълбокия сън, което подчертава нуждата от адресиране на тези дефицити като част от грижата и превенцията.“

Според д-р Маниша Парулекар бъдещи изследвания могат да се фокусират върху ефектите от терапии като когнитивно-поведенческа терапия за безсъние, обучение за хигиена на съня и светлинна терапия за подобряване на консолидацията на паметта.

