От детски спектакъл до украински фестивал – какво ни очаква този уикенд в София

Уикендът в София отново ни предоставя разнообразни събития за цялото семейство. От приказни постановки до прожекции на българско кино под звездите и международни фестивали – програмата предлага по нещо за всеки вкус.

Съботното утро започва с класическа история, която никога не губи своята магия.

„Пепеляшка“ – детски спектакъл на Театър „Гестус“ ще оживее на сцена „Централни хали“ от 11.00 часа. С помощта на кукления театър добре познатите персонажи – Пепеляшка, злата мащеха, нейните дъщери и добрата вълшебница – ще пренесат зрителите в свят, където справедливостта и мечтите винаги побеждават.

Следобед, от 15.00 до 18:00 часа, малките и големите творци ще могат да се включат в работилницата „Мини торти“, организирана от Kinderlist и ИКЕА на ул. „Екзарх Йосиф“ 34. По време на нея участниците ще се учат да как правят плодове, меренг и дори захарни пръчици от хартия. Работилницата е безплатна, но с ограничени места. Елате навреме, за да си запазите своето!

След залез програмата се премества под звездите.

В събота привечер – от 18.00 часа на Sofia Summer Fest (бул. „Черни връх“ 4) зрителите ще могат да гледат документалния филм „И никой не пита защо“ – портрет на рок певицата Милена Славова. Авторът на филма Марио Кръстев проследява пътя на една артистична душа, преминаваща през бариери, компромиси и въпроси за смисъла на изкуството.

Малко по-късно, от 20.00 ч. в Кино Кабана, ще бъде прожектиран филмът „Триумф“ на Петър Вълчанов и Кристина Грозева. Лентата пренася зрителите в началото на 90-те години, когато тайна група офицери и ясновидка търсят мистериозен артефакт. Средствата от даренията за прожекцията ще бъдат предоставени на Федерация „Адаптирана физическа активност“ и на Радена Ангелова – млада българска ски надежда със Синдром на Даун.

А на откритата сцена на Sofia Summer Fest ще бъде излъчен „Клас ’90“ – филм за срещата на съученици, съчетаващ смях, носталгия и драматични обрати. Прожекцията е от 20.00 до 22.00 часа.

В неделя София ще бъде огласена от музика, танци по повод Деня на независимостта на Украйна.

От 16.00 до 22.00 часа пред Народния театър „Иван Вазов“ ще се проведе Ukrainian Festival Sofia, организиран от интеграционно-образователния център „Украински Вулик“ със съдействието на Столичната община.

Гостите ще могат да се насладят на панаир с ръчно изработени изделия, майсторски класове, музикални изпълнения от деца и възрастни, както и на специални гости от Украйна и България. Събитието е отворено за всички – украинци, българи и приятели от различни националности, а атмосферата ще бъде изпълнена с цветове, символика и дух на единство.

Този уикенд София предлага богата палитра от преживявания – приказки за децата, креативни занимания за семейството, филмови истории за тийнейджъри и възрастни, както и празничен фестивал с международен дух.

Остава само да изберете своето място – дали ще бъде в приказния свят на „Пепеляшка“, в творческата работилница с хартиени мини торти, пред голям екран под звездите или сред цветовете и песните на украинския фестивал. София ви очаква с отворени обятия.

Симеон Коен