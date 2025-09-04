Национална стачка на железопътния транспорт ще има в Италия

Национална стачка на железопътния сектор в Република Италия ще има от 21:00 ч. на 4 септември до 18:00 ч. на 5 септември, съобщиха от Министерството на външните работи.

Стачните действия ще засегнат дейността на операторите Gruppo FS (Trenitalia), Italo и Trenord. Възможни са значителни закъснения и анулиране на железопътни превози по регионални и по-дълги маршрути.

За да се сведат до минимум неудобствата за пътниците, операторите посочват следните линкове със списъци на т.нар. „гарантирани влакове“, които следва да се движат независимо от стачните действия, най-вече в часовите зони между 06:00и 09:00 и между 18:00 и 21:00:

Министерството на външните работи препоръчва на българските граждани, пребиваващи краткосрочно или дългосрочно в Република Италия през посочения период, да следят актуалната информация относно възможни промени в разписанията и маршрутите на железопътния транспорт чрез електронните платформи на съответния оператор.

При необходимост от съдействие българските граждани в Република Италия могат да се обръщат към българските дипломатически и консулски представителства в страната:

– Посолството на България в Рим на телефонни номера: +39 06 322 4640, +39 06 322 4643, + 39 06 322 4648, както и на мобилния телефон за неотложни случаи в извънработно време: +39 349 492 7764. Сигнали може да се подават и на имейл адреса на Посолството: [email protected] .

– Генералното консулство на България в Милано на телефонeн номер:+39-02-35987381 и мобилен телефон за неотложни случаи в извънработно време:+39-3337826043. Сигнали може да се подават и на имейл адреса на Генералното консулство: [email protected] .