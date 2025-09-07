Денят по диагонал – 7 септември 2025 г.

Тол камерите вече следят за нарушения на пътя, като засичат средната скорост на автомобилите. Контролът стартира по 22 отсечки, одобрени и тествани от Българския институт по стандартизация, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Чрез камери в началото и в края на всеки участък се отчита времето, за което едно превозно средство изминава разстоянието, и се изчислява средната му скорост. Ако тя е по-висока от максимално допустимата според Закона за движението по пътищата, данните за нарушението се изпращат от Националното тол управление на Министерството на вътрешните работи, което налага съответните санкции.

Тези 22 отсечки са само началото. Данните ще се актуализират с всяка нова отсечка, преминала задължителна първоначална проверка от Българския институт по метрология.

Депутатът от „Продължаваме промяната – Демократична България“ и бивш премиер Николай Денков заяви пред общественото радио, че би било „изключителна глупост“ опозицията да обяви кандидат за президент през следващите месеци. Той отклони въпроса дали сам ще се кандидатира, като подчерта, че темата не е актуална сега. Според него първо трябва да се обсъди как ще бъде излъчен кандидатът, който трябва да се представи в подходящ момент след още време.

Денков подчерта, че „Продължаваме промяната-Демократична България“ няма да имат общ кандидат за президент с ГЕРБ на предстоящите президентски избори през 2026 година.

„Борисов имаше исторически шанс да скъса с Пеевски, да започне да работи за европейското развитие. В момента той работи единствено и само за собственото си оцеляване. Това, което все повече се вижда обаче, е че той няма думата“, добави Денков.

Министърът на околната среда и водите Манол Генов коментира пред общественото радио, че основната причина за безводието са климатичните промени. Той уточни, че водната инфраструктура е разпределена между няколко министерства и напомни, че системата за напояване е изградена преди около 40 години, когато язовирите са били проектирани за комплексно използване.

На въпрос за наличие на „водна мафия“ Генов отговори, че това са само приказки и посъветва да се пита ВЕЦ-овете доколко са доволни от него.

„За периода от февруари-март досега са направени над 160 проверки за незаконни количества за водовземания, издадени са 95 акта и 33 наказателни псотановления“, допълни екоминистърът. Тази година има спестени води над 400 млн. куб. м за енергетика, 70-80 милиона куб. м, които са искани за напоявяне и 13-14 млн. куб. м., искани за питейно-битови нужди. Той добави, че валежите в следващите месеци ще се оскъдни и язовирите ще се пълнят бавно.

Депутати от „Има такъв народ“ внесоха в парламента предложения за промени в Закона за устройството и застрояването на Столична община, които предвиждат премахване на ограниченията за строеж на високи сгради край бул. „Цариградско шосе“ в района на ж.к. „Младост“. Те предлагат максималната височина на сгради в смесени многофункционални зони в близост до метростанции да бъде увеличена от 100 на 125 метра. Вносителите на проекта смятат, че настоящото ограничение от 100 метра е остаряло и неоправдано спъва развитието на тези територии.

„Добрите практики в държавите с развити съвременни урбанистични тенденции показвали, че е напълно оправдано да бъде допуснато строителството на много високи сгради, които да бъдат разположени на разумни отстояния, без допускане на засенчване или неразумно и прекомерно натоварване на градската среда“, пишат вносителите.

Най-голямата руска нощна въздушна атака от началото на войната подпали главната сграда на украинското правителство в Киев и отне живота на трима души, включително и на бебе. Руснаците са изстреляли 805 дрона и 13 ракети, от които са свалени 751 дрона и 4 ракети.

„Ще възстановим сградите, но загубените животи не могат да бъдат върнати. Врагът тероризира и убива нашите хора в цялата страна всеки ден“, заяви украинският премиер Юлия Свириденко в Телеграм.

Украинският президент Володимир Зеленски написа във „Фейсбук“, че „тези убийста сега“ са съзнателно престъпление и начин за удължаване на войната в момент, в който отдавна е можело да започне истинска дипломация.