Денят по диагонал – 10 октомври 2025 г.

Лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов обяви, че тази сутрин се е чул със Слави Трифонов и той го уверил, че от „Има такъв народ“ ще изтеглят законопроекта си, който криминализира разпространяването на носители, съдържащи информация за личния живот на човек без негово съгласие. Но Борисов добави, че в законопроекта наистина има неща, които би подкрепил,

Помпането на дефицита като политическа практика е по-безопасно от разумното икономическо мислене не само за властта, но и за синдикатите, както и за част от опозицията. Този парадокс е породен до голяма степен от инерцията на COVID-мисленето, но и от това, че сме в период на остро политическо противопоставяне. Наддаването за всеки електорален глас стига до неразумна надпревара. То се изроди вече и до сегментиране на подпомаганите по териториален, етнически и възрастов критерий.

И аз питам: са ли Даниил и обкръжението му действаща диверсионна група в полза на Кремъл. Според бившия премиер страната е под военна угроза, службите трябва да са силни и да работят активно, защото светът отива към война. И аз съм съгласен с това. Но моята информация за националната сигурност не вълнува службите. Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ архимандрит Дионисий.

Нобеловата награда за мир за 2025 година се присъжда на „жена, която поддържа пламъка на демокрацията жив насред нарастващия мрак“. Мария Корина Мачадо получава Нобелова награда за мир като една от най-„забележителните прояви на смелост“ в Латинска Америка в последно време.

Американският президент Доналд Тръмп предложи НАТО да обмисли изключването на Испания от алианса заради изоставането на страната в разходите за отбрана. На среща на върха през юни страните членки на НАТО се съгласиха да изпълнят искането на Тръмп за разпределяне на 5% от техния БВП за отбрана, като 3.5% са за основни военни разходи и 1.5% за по-широки инвестиции, свързани със сигурността.

Израелското правителство официално ратифицира споразумението за прекратяване на огъня с палестинската групировка „Хамас“ рано тази сутрин. Това проправя пътя за спиране на военните действия в Газа до 24 часа и за освобождаването на израелските заложници, държани там.