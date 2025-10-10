РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Продажбите на Stellantis достигнаха 1.3 милиона през третото тримесечие

Международният автомобилен производител Stellantis съобщи, че е продал 1.3 милиона автомобила през третото тримесечие, което е с 13% повече спрямо същото тримесечие на 2024 година. Марките на компанията включват Jeep, Peugeot, Fiat и Opel.

Продажбите в Северна Америка се увеличиха особено значително – с 35%, до над 400 000 автомобила. Продажбите нараснаха и в повечето други региони: с 21% в Близкия изток и Африка, с 8% в Европа и със 7% в Китай, останалата част от Азиатско-тихоокеанския регион и Индия. 

Само в Южна Америка продажбите на Stellantis намаляха в сравнение с третото тримесечие на миналата година – с 3 процента.

Анализаторите смятат тези цифри за знак за възстановяване на Stellantis след няколко тримесечия на спад в продажбите. През юни компанията назначи за главен изпълнителен директор Антонио Филоса, който замени Карлос Таварес.

Stellantis публикува само полугодишни финансови отчети и предоставя тримесечни данни за броя на продадените автомобили.

