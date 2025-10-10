Навик №1, който трябва да започнете, ако искате да намалите холестерола си

Кардиолози обясняват как увеличаването на приема на фибри може да подпомогне здравословните нива на холестерола и да защити сърцето.



Високият холестерол увеличава риска от сърдечни заболявания.

Експертите казват, че най-добрият следобеден навик за понижаване на холестерола е да посегнете към закуска, богата на фибри.

Фибрите помагат за понижаване на „лошия“ холестерол (LDL), борят се с възпалението и подпомагат здравословното тегло.

Защо трябва да ядете повече фибри

Фибрите понижават LDL („лошия“) холестерол

Съществуват два основни вида фибри — разтворими и неразтворими. За понижаване на холестерола са нужни повече разтворими фибри.

Кардиологът д-р Елизабет Клодас обяснява:

„Фибрите, особено разтворимите, се свързват с холестерола в червата и му пречат да бъде абсорбиран.“ Изследвания показват, че всеки допълнителни 5 грама разтворими фибри дневно могат да понижат LDL холестерола с над 5 mg/dL. Фибрите подпомагат здравословното тегло.

„Фибрите помагат да се чувстваме сити, което ограничава приема на калории,“ казва кардиологът д-р Матю Бокезе.

Фибрите също влияят на хормоните на глада (като GLP-1), които изпращат сигнал към мозъка, че сте се нахранили – естествен механизъм, подобен на ефекта на медикаменти като Ozempic.

Фибрите се борят с възпалението

Докато хората не могат да усвояват фибрите напълно, полезните бактерии в червата ги „изяждат“ и произвеждат късоверижни мастни киселини, които намаляват възпалението.

Диетологът Мишел Раутенстайн казва, че диета, богата на фибри, витамини от група B, омега-3, селен, цинк и полифеноли, понижава маркерите на възпаление като hsCRP.

Фибрите подпомагат здравословните нива на кръвната захар

Фибрите забавят храносмилането и предотвратяват резките пикове на кръвната захар. Това помага и за контрол на инсулина, който играе ключова роля в образуването на холестерол.

Идеи за закуски, богати на фибри

(Препоръчителен дневен прием: 28–34 г за мъже, 22–28 г за жени)

Ябълка и шепа ядки

Печен нахут и краставици

Чушки с хумус

Протеинови топчета с лимон и боровинки

Гръцко кисело мляко с малини

Овесена каша с лъжица ядково масло

Купа зеленчукова супа

Замразени йогурт хапки с лимон и малина

Ако избирате пакетирана закуска, търсете поне 3 г фибри, с ниско съдържание на захар, сол и наситени мазнини.

Други съвети за понижаване на холестерола

Движете се: редовните упражнения подобряват метаболизма на холестерола.

Яжте храни с ликопен: домати, червени чушки – намаляват възпалението.

Добавете мазна риба: сьомга, сардини, скумрия – богати на омега-3.

Ограничете наситените мазнини, захарта и солта.

Не съществува магическо решение, което мигновено да понижи холестерола, но малките промени като следобедна закуска с фибри – водят до дългосрочно подобрение.

„Като се придържате към прости, повторяеми навици, можете да подобрите не само холестерола, но и общото си сърдечно здраве,“ казва д-р Клодас.

