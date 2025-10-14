Обявена е 24-часова общонационална стачка в Гърция

За 14 октомври, вторник, в Гърция е обявена 24-тичасова общонационална стачка, която се очаква да засегне обществените услуги в страната, в т.ч. транспорта, съобщават от Министерството на външните работи.

За 24 часа ще бъдат преустановени всички железопътни услуги, извършвани от железопътния оператор „Хеленик трейн“ (Hellenic train). Линиите на метрото в Атина и трамваите ще работят между 9:00 и 17:00 ч., а автобусите и тролеите ще се движат между 9:00 и 21:00 часа.

Очаква се също демонстрации да блокират центъра на Атина.

Възможно е да се снигне до затваряне на улици и булеварди и в столицата и други големи градове.

От МВнР препоръчват на българските граждани, планиращи да пътуват през този ден в Гърция, да се информират регулярно за пътната обстановка в страната и за трафика в големите градове. Съветваме да се избягва преминаване с превозни средства през централните части на големите населени места, да се спазват стриктно указанията на местната полиция и съответно да се поддържа контакт с компанията-превозвач за проверка на актуалните разписания.

При необходимост от съдействие българските граждани могат да се обърнат към:

-Посолството на България в Атина на следните контакти: телефони – +30 210 67 48 107; +30 210 67 48 105; +30 210 67 48 106; имейл адреси – [email protected]; [email protected]; [email protected];

-Генералното консулство на България в Солун на следните контакти: телефони – +30 2310 829 210 и дежурен телефон в извънработно време – +30 2310 869 510; имейл адрес: [email protected].