Сарафов няма правомощия да иска възобновяване на дела, мандатът му като и.ф. главен прокурор е изтекъл, обяви и САС

Софийският апелативен съд (САС) обяви, че Борислав Сарафов няма правомощия да иска възобновяване на дела, защото мандатът му като изпълняващ функциите на главен прокурор е изтекъл.

Това става ясно от определение на тричленен състав на съда.

В началото на този месец Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС) също прие в свои разпореждания, че Сарафов няма право да иска възобновяване на дела, тъй като след 21 юли тази година заема нелегитимно поста на и.ф. главен прокурор.

Тогава изтече 6-месечното ограничение в Закона за съдебната власт ръководните функции в прокуратурата и двете върховни съдилища да се изпълняват временно от един и същ човек.

Тази законова поправка беше приета от парламента в началото на тази година, но Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прецени, че тя не се отнася до Сарафов, защото той се явява заварено положение.

На базата на тази преценка той продължава да ръководи временно прокуратурата и досега.