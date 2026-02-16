От „България може“ не са получили покана да участват в бъдеща коалиция с Радев

Председателят на Политическия съвет на “България може” проф. Александър Маринов заяви на пресконференция в Националния пресклуб на БТА, че към момента от партията не са получили покана да разговарят за включването им в бъдеща коалиция с Румен Радев.

“Ако получим покана, ние ще се отзовем с необходимото уважение и сериозност, но не безусловно. Не сме готови да търчим, да поднесем на поднос със синя кърпа нашата регистрация”, допълни Маринов, като уточни, че биха се съгласили да влязат в коалиция, чиито стратегически приоритети и те споделят.

Председателят на “България може” Кузман Илиев отбеляза, че в стратегията им не е основен въпрос да участват в предизборна коалиция с когото и да било. По думите му всеки, който участва в предизборна коалиция с президента, приключва своето политическо битие като партия.

Той уточни, че ако някой смята връщането на златните резерви на България за спешен въпрос, той е потенциален партньор за коалиция. Други аспекти за диалог с потенциален политически партньор биха били вписването в Конституцията на задължителни хартиени пари за гражданите, защитата на въглищните централи и строежа на нови ядрени централи.

Проф. Маринов обърна внимание, че „България може“ ще свика националната си конференция на 21 февруари в столичния Парк-хотел “Москва”, на която Изпълнителният съвет ще трябва да попълни част от овакантените места и да промени устава си.

Припомняме че вчера (15 февруари) Румен Радев обяви, че най-късно на 4 март той и неговият екип ще внесат за регистрация в ЦИК коалиция с ясно име.