ITF Group издаде четвърта емисия облигации за 3 млн. евро

Една от най-динамично развиващите се български финтех компании – ITF Group, издаде четвърта по ред емисия облигации за 3 млн. евро. Целта е тя да продължи динамичното развитие на бизнеса си като ускори чувствително ръста на кредитното си портфолио, включително чрез навлизането в нови пазарни сегменти. Дружеството активно разширява и продуктовото си портфолио като развива иновативно разработени нови кредитни продукти.

Финтех компанията, специализирана в небанково потребителско и бизнес кредитиране, оперира на пазара с онлайн кредитите SmileCredit, както и с първата българска платформа за peer-to-peer кредитиране Klear, която ITF Group придоби през 2025 година. Иновативната финансова институция е в топ 5 на компаниите в сегмента на онлайн кредитирането в България, а акциите ѝ се търгуват на сегмента ВЕАМ на „Българска фондова борса“.

При условията на частно предлагане, ITF Group пласира новата необезпечена емисия дългови книжа на обща стойност 3 млн. евро. Облигациите носят 11% годишна лихва, платима на всеки шест месеца, срок до падеж 24 месеца и амортизация на главницата еднократно на падеж.

Емисията е трета необезпечена за компанията,

която след нужните регистрации и одобрения също ще бъде приета за търговия на „Българска фондова борса“, където се търгуват и другите книжа на компанията. Мениджър на предлагането бе „ЕЛАНА трейдинг“.

До момента ITF Group е емитирала успешно три емисии облигации през 2019, 2024 и 2025 с размери съответно на 5 млн. лева. 3.9 млн. евро и 8 млн. евро. И трите емисии се търгуват на „БФБ-София“. С настоящата емисия общо привлеченият ресурс от ITF Group на българския капиталов пазар вече надхвърля 18 млн. евро.

Една от основните цели на облигационната емисия е да позволи динамичен ръст на портфолиото на ITF, което има ключова роля за резултатите на компанията. През 2025 г. тя е раздала финансиране за близо 75 млн. лв., а портфейлът й е нараснал до над 48 млн. лева. През последните три години приходите на ITF Group се увеличават над 2 пъти до 35.5 млн.лв., а нетната печалба расте почти три пъти до 6.1 млн.лв. в края на миналата година.

Мениджърите на ITF Group планират през 2026 г. интензивен ръст на бизнеса

в краткосрочен и средносрочен план. Той ще бъде движен, както от съществуващи кредитни продукти, така и от разширяване на продуктовото портфолио чрез стартиране на иновативно разработени нови кредитни продукти.

Възможностите за това силно се разшириха след сделката по придобиването на дялове в първата българска платформа за peer-to-peer кредитиране Klear и FinBiz Technologies, която ITF Group реализира през втората половина на 2025 година. В резултат на стратегическия бизнес ход, компанията придоби иновативни технологии, които ѝ позволиха да навлезе в два нови пазарни сегмента – кредитирането на т.нар. категория „near prime” потребители и текущото финансиране на микро, малки и средни бизнеси.

От 2025 г. мениджмънтът на компанията поетапно взима решения за увеличаване на лимитите по различните кредитни продукти. Целта е да бъде разширен диапазона на кредитополучателите, както и да бъдат адресирани в още по-висока степен търсенето и тенденциите на пазара. С разширяването на продуктовото портфолио ITF Group навлиза в нови сегменти, в които таргетира по-кредитоспособни клиенти.

“Новият ресурс ще подкрепи ускорения ни растеж и ще ни помогне да навлезем и на нови пазарни ниши за допълнителна диверсификация и устойчивост на бизнеса“, заяви изпълнителният директор на ITF Group Светослав Ангелов. „За пореден път българският капиталов пазар ни гласува изключително високо доверие. Радвам се, че дългогодишните ни усилия в тази посока се отплащат и гледаме още по-отговорно напред.”