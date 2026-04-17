Според проучване на „Галъп“ пет партии сигурно влизат в парламента, възможна е и шеста

Пет партии сигурно влизат в парламента, но има реална вероятност и шеста да премине изборната бариера. Това показва национално представително проучване на „Галъп интернешънъл болкан“, проведено между 8 и 16 април. Декларираната готовност за участие във вота е между 3,1 и 3,2 милиона избиратели.

Сред твърдо решилите за кого ще гласуват първа е „Прогресивна България“ с 30,7% подкрепа, следвана от ГЕРБ-СДС с 20,4%. На трето място се нарежда коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ с 10,4%, като според социолозите тя има потенциал за допълнителна мобилизация в изборния ден.

Четвърта позиция заема ДПС с 10,2%, като и при тази формация се очаква традиционно активизиране на избирателите в деня на вота. Петият сигурен участник в парламента е „Възраждане“ с 6,6%.

Близо до изборната бариера от 4% са „БСП – Обединена левица“ с 3,9% и „Сияние“ с 3,1%, като и двете формации имат шанс да влязат в Народното събрание. Под чертата остават ИТН (2,9%), МЕЧ (2,8%), „Величие“ (1,9%), АПС (1,0%) и „Синя България“ (0,8%).

Проучването е проведено чрез пряко интервю лице в лице с 803 пълнолетни българи и има максимална статистическа грешка от ±3,3%.