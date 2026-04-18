Представителите на ПАСЕ отбелязаха добрата подготовка на изборния процес за 19 април

Централната избирателна комисия се срещна с представители на Комитета на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) във връзка с подготовката и организацията на предстоящите избори за народни представители на 19 април.

Комисията представи пред международните наблюдатели готовността за провеждането на изборите в утрешния ден – изборните книжа, хартиените бюлетини и машините вече се доставят до съответните областни администрации и секционните комисии в страната, както и до комисиите извън страната.

Отчетени бяха и допълнителните дейности, които ЦИК предприе за подобряване на изборния процес – като повече обучителни материали, по-практични методически указания, мобилно приложение и други за улеснение на работата на секционните комисии. Създадени бяха повече възможности за по-достъпна среда и пособия за самостоятелно гласуване на хора с увредено зрение.

Членовете на ЦИК представиха предприетите

инициативи за повишаване на точното и своевременно информиране на гражданите.

За първи път беше създадена интерактивна изборна карта, която спомага за по-добрата осведоменост за изборите. Подробно беше обсъдено гласуването извън страната в контекста на последните изменения в Изборния кодекс.

Комисията отчете, че

за тези избори има повече регистрирани наблюдатели,

което ще допринесе за повече публичност и прозрачност на изборния процес.

Представителите на ПАСЕ изразиха позитивни впечатления и положителна оценка за работата на ЦИК и отбелязаха добрата подготовка на изборния процес.