Министерството на електронното управление отчита 100% проверени машини за гласуване

Към 21:00 часа на 17 април постигнахме 100% проверка на машините за гласуване на предсрочните парламентарни избори на 19 април. Това съобщиха от Министерството на електронното управление (МЕУ).

За първи път то успява да постигне пълна верификация на машините за гласуване в страната и чужбина. На предходните избори, тези през октомври 2024 г., са били потвърдени 30% от всички машини.

Това е станало възможно с помощта на 100 държавни служители, които са съдействали на Централната избирателна комисия и екипа на „Сиела Норма“.

Всички машини вече са изпратени към съответните дестинации в страната.

Всяка една от машините се проверява съгласно инструкциите и алгоритъма, предоставени от Централната избирателна комисия. Прави се проверка дали е инсталиран оригиналният код от довереното изграждане в Министерството на електронното управление. След това машината се опакова и ѝ се поставя пломба, която се записва в специален протокол. Пломбата се отваря едва след края на предизборния ден, за да се извадят от машината флаш устройствата с паметта.

В България ще се гласува с машини в над 9300 секции.

На 8 април бяха подготвени и изпратени машините за гласуване в 130 секции в чужбина.