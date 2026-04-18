Денят по диагонал – 18 април 2026 г.

Към 21:00 часа на 17 април постигнахме 100% проверка на машините за гласуване на предсрочните парламентарни избори на 19 април. Това съобщиха от Министерството на електронното управление. За първи път то успява да постигне пълна верификация на машините за гласуване в страната и чужбина. На предходните избори, тези през октомври 2024 г., са били потвърдени 30% от всички машини.

Централната избирателна комисия отчете, че за тези избори има повече регистрирани наблюдатели, което ще допринесе за повече публичност и прозрачност на изборния процес. Представителите на ПАСЕ изразиха позитивни впечатления и положителна оценка за работата на ЦИК и отбелязаха добрата подготовка на изборния процес.

Нова дата за ирано-американски преговори може да бъде определена само след като бъдат договорени предварителни условия. Заместник-министърът на външните работи на Иран Саид Хатибзаде заяви това по време на Дипломатическия форум в Анталия. „Докато не се споразумеем за рамка, не можем да определим дата“, каза заместник-министърът. Саид Хатибзаде съобщи, че преговарящите са постигнали напредък по време на срещата в Пакистан, но след това „максималистичният подход на другата страна“ е попречил на споразумението.

Съединените щати разрешиха продажбата, транспортирането и разтоварването на суров петрол и петролни продукти с руски произход, натоварени на танкери преди 17 април, като удължиха срока до 16 май. Това се посочва в текста на генералния лиценз, публикуван на уебсайта на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ. Решението на Вашингтон е провокирано от нестабилната ситуация на енергийния пазар поради войната в Иран, коментират анализатори.

„Американският ядрен чадър е абсолютен гарант за сигурността тук, в Европа. И аз съм убеден, че ще остане такъв“, каза Рюте в интервю за вестник Welt am Sonntag. Същевременно той заяви, че ядрените арсенали на Франция и Великобритания също имат възпиращ ефект и допринасят за цялостната сигурност на алианса. „Ядреният възпиращ капацитет на НАТО остава мощен и жизненоважен компонент на нашата колективна отбрана.“