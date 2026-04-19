Денят по диагонал – 19 април 2026 г.

„Гласувах, за да има скоро работещо Народно събрание и силно правителство“. Това заяви президентът Илияна Йотова, след като упражни правото си на вот с машина. По думите ѝ, страната има нужда от бързо избрано ръководство на парламента и ефективно управление, без нови политически пазарлъци и забавяне. Тя подчерта, че проблемите пред държавата не търпят отлагане. Йотова акцентира върху необходимостта от приемането на редовен бюджет възможно най-скоро, тъй като в момента цели системи не функционират нормално.

Няма засилена киберактивност към стратегически обекти, сайтове на администрацията и атаки от типа „отказ от услуги“ от началото на изборния ден на 19 април, съобщиха от Министерството на електронното управление. Временният ситуационен център за киберсигурност с председател министъра на електронното управление доц. Георги Шарков следи ситуацията в реално време.

Следващата седмица Европейската комисия ще представи пакет от мерки за националните правителства за подобряване на енергийната ефективност на фона на кризата за горива, причинена от войната в Близкия изток. Мерките включват дистанционна работа за служителите на компании и организации, намаляване на използването на изкопаеми горива и стимулиране на прехода към чиста енергия.

Турските лидери вече са изразявали готовността си да организират преговори за уреждане на конфликта в Украйна по време на контактите си с руския президент Владимир Путин и Володимир Зеленски, заяви турският външен министър Хакан Фидан. „По време на срещите ни с президентите Путин и Зеленски многократно сме заявявали готовността си да бъдем домакини на такива преговори“, потвърди той.

Съветниците на американския президент Доналд Тръмп не са очаквали, че Иран може да затвори Ормузкия проток толкова бързо, съобщава Wall Street Journal. Операцията на САЩ и Израел срещу Иран започна на 28 февруари. Трафикът през Ормузкия проток беше спрян към 1 март. Според източник с контакти в Белия дом, някои от съветниците на президента са били изненадани от внезапното спиране на движението на танкери след началото на бомбардировките.