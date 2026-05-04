Хванаха двама телефонни измамници, завлекли жена с 34 бона

Прокуратурата обвини и задържа двама мъже за крупна телефонна измама в София, съобщиха от обвинението. Според доказателствата по случая, неустановено по делото лице в телефонен разговор заплашило възрастна жена, след което с нея се свързал мъж, представящ се за полицейски инспектор.

Той е казал, че има информация, че жената можело да бъде обект на престъпление. След това й поискал пари за съдействие за залавяне на престъпниците.

Според прокуратурата, на 26 април пред блок жк. Разсадник-Коньовица“ в София, обвиняемите умишлено заблудили жената, че помага на полицията. Тя им предала сак с 34 000 евро и 2000 лева. След като предала парите, жената се усетила, че е станала жертва на измама и подала сигнал в полицията. 

За късмет на жертвата полицаите успели да хванат извършителите и след претърсвания са открили и парите, които жената е предала.

На обвиняемите е наложен постоянен арест. Мерките за неотклонение подлежат на обжалване пред Софийски градски съд.

