Гърция се стреми да играе решаваща роля във вноса и доставките на енергия в региона

Въпреки неблагоприятната международна обстановка, Гърция ще развива енергийната си инфраструктура, включително Вертикалния газов коридор, и се стреми да играе решаваща роля във вноса и доставките на енергия за Балканите, Централна и Източна Европа. Гръцкият президент Константинос Тасулас обяви това при пристигането си на срещата на върха на Европейската политическа общност в Ереван.

Според Тасулас, 8-ата среща на върха на международния форум се провежда в Ереван в критичен момент за Европа и света. „Продължаващите конфликти в Украйна и Близкия изток заплашват мира, икономическото развитие и енергийната сигурност в световен мащаб. В тази зловеща обстановка Европа като цяло е призована да търси решения, които ще насърчат нейното единство и стратегическа автономност“, подчерта гръцкият президент.

„В този контекст, на днешната среща на върха ще имаме възможност да обсъдим защитата на нашия общ европейски дом, нашите демократични институции и нашата критична инфраструктура от различни хибридни заплахи, които биха могли да застрашат сплотеността на нашите общества. Същевременно ще обменим мнения относно необходимостта от укрепване на европейската икономика, предимно чрез проекти за енергийна и технологична свързаност.

Гърция се стреми да играе решаваща роля в този сектор,

като развива инфраструктура като Вертикалния коридор, който ще го превърне в център за внос и транспорт на енергия и други стоки към Балканите, Централна и Източна Европа“, отбеляза Тасулас, според неговата пресслужба.

В края на април гръцкият министър на околната среда и енергетиката Ставрос Папаставру обяви на дискусията „Развитие на енергийните коридори в региона на Трите морета“ в Дубровник, Хърватия, че операторите на газопреносни мрежи на страните членки на Вертикалния газов коридор са се споразумели за

конкурентни и предвидими тарифи, както и за възможността за дългосрочни ангажименти за капацитет.

Според Папаставру, споразумението между операторите на газопреносни мрежи на Гърция, България, Румъния, Молдова и Украйна, в сътрудничество с Европейската комисия, ще позволи прехода „от фрагментирани потоци към надеждна и финансирана енергийна мрежа, увеличавайки сигурността на доставките в по-широкия регион“.

Вертикалният газов коридор е проект, насочен към създаване на маршрут за доставки на втечнен природен газ от Гърция

до страни в Централна и Източна Европа, включително Украйна, Унгария, Словакия и други страни. Инициативата има за цел да осигури алтернатива на тръбопроводните доставки на руски газ до Европа след прекратяване на транзита през Украйна през януари 2025 година. Проектът включва оператори на газопреносни мрежи от Гърция, България, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова.

Европейската политическа общност е междуправителствен форум за политически и стратегически дискусии за бъдещето на Европа, създаден през 2022 г. след руското нахлуване в Украйна. Представена като „платформа за политическа координация“, ЕПО се сформира с основната цел да работи за насърчаване на политическия диалог и сътрудничеството за решаване на въпроси от общ интерес и за укрепване на сигурността, стабилността и просперитета на европейския континент.