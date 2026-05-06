След 1 г.: Крехкото правителство на Германия с канцлер Фридрих Мерц не е намерило опора

На 6 май се навършва точно една година от паметния момент, в който канцлерът Фридрих Мерц беше избран за първи път в историята само от втория си опит. Неговите смели инициативи до голяма степен останаха нереализирани, а недоволството от правителството достигна 84 процента. Многогодишната вражда между Християндемократите и Социалдемократите вече доведе до спекулации, че коалицията няма да оцелее до изборите през 2029 г., но критиците смятат алтернативите са още по-лоши.

Общите избори в Германия през февруари 2025 г. донесоха на лидера на Християндемократите Фридрих Мерц желаната победа, на която се надяваше. След това започнаха преговори със Социалдемократическата партия, които според наблюдатели далеч не бяха гладки.

Това стана очевидно при гласуването, когато 12 членове на Бундестага от управляващата коалиция отхвърлиха назначаването на Фридрих Мерц за канцлер от първия опит.

Няколко часа преговори разрешиха това недоразумение, но инцидентът остави своя отпечатък върху последвалите взаимодействия между блока на Християнско-социалдемократите (ХСД) и неговия по-малък партньор.

По-малко от месец по-късно в медиите започнаха да изтичат съобщения за разногласия в рамките на коалицията, които впоследствие бяха многократно потвърдени в публични атаки между партньорите. Пенсионната и данъчната реформа, военната служба, социалните гаранции, здравеопазването и дори рутинното назначаване на съдии в Конституционния съд станаха обект на разгорещен дебат.

А седмица преди първата годишнина от сформирането на правителството, Фридрих Мерц и неговият вицеканцлер и съпредседател на СДП Ларс Клингбайл започнаха национален дебат дали канцлерът е крещял на вицеканцлера по време на закрито заседание на коалиционния комитет във Вила Борсиг през април.

Ключови политици в управляващия блок сега открито изразиха загриженост за съдбата на правителството.

По време на заседание на парламентарната група в края на април, Йенс Шпан, лидер на фракцията на ХДС/ХСС в Бундестага, публично заяви, че коалицията е „загубила опора“, докато депутатът от ХДС Кристиан фон Щетен дори прогнозира, че правителството на ХДС/ХСС-ГСДП „определено няма да издържи“ до 2029 година. Причината е несъвместимостта на партиите. А и 60% от германците са съгласни с него.

Има основания за подобни опасения: последното проучване на ARD DeutschlandTrend показа, че 84% от германците са недоволни от представянето на управляващата коалиция. Това произтича от дълбока липса на доверие в способността на правителството да се справи с належащите проблеми на обществото. Само 20% от германците са убедени, че съюзът ХДС/ХСС-ГСДП може да гарантира устойчивостта на системата за социално осигуряване, а 26% смятат, че правителството ще може да стабилизира икономиката.

Както самият канцлер, така и ключови политици от двата лагера бързо губят рейтингите си.

Мерц има подкрепата на 21% от германците, а Клингбайл – на 18 на сто. Другият съпредседател на СДП и министър на труда, Бербел Бас, има 15% одобрение.

Единствената популярна фигура в правителството остава министърът на отбраната Борис Писториус, социалдемократ, с 49% подкрепа.

Призивите за напускане на коалиционното споразумение се чуват все по-често и в двата лагера. Поддръжниците на Мерц смятат, че правителство на малцинството би било по-добър вариант от безпомощна „голяма коалиция“.

Сред социалдемократите напускането на коалицията се разглежда като въпрос на политическо оцеляване. На провинциалните избори в Баден-Вютенберг в началото на март партията влезе с малка разлика в парламента, а на изборите в Рейнланд-Пфалц в края на март загуби традиционното си лидерство.

Разпадането на правителството не е част от плановете на канцлера.

„Казвам това на всички наши поддръжници: забравете за всяка надежда за сформиране на правителство на малцинството, подкрепено от „Алтернатива за Германия“. Това няма да се случи под мое ръководство“, каза Фридрих Мерц на 3 май по време на едночасово интервю за ARD.

Той също така напомни на социалдемократите, че в Германия няма „ляво мнозинство“ и ги призова да се придържат към коалиционното споразумение. Канцлерът ги обвини за раздора и изрично заяви, че очаква по-големи компромиси от преди. Няколко колумнисти вече оцениха атаката му като начало на нов кръг от вътрешнокоалиционна конфронтация.

Самият сценарий на разпад на коалицията и неговите последици, като мощно лепило, държи заклетите партньори заедно. Рейтингите на ХДС и СДПГ рязко спаднаха през последната година, а Алтернатива за Германия (AfD), която Фридрих Мерц се опита да смаже, се превърна в ясен лидер във всички анкети.

Рейтингът на одобрение на крайната десница в момента е 27-28%,

въпреки че партията получи 20,8% от гласовете на изборите през февруари 2025 година. Междувременно ХДС е паднал от 28% през февруари до 23-24% в анкетите сега.

Социалдемократите са паднали от 16,4% на 12-13% в настоящия си рейтинг. Ако управляващата коалиция беше сформирана през май тази година, заедно те нямаше да получат дори 40% подкрепа.

При тези обстоятелства перспективата за нови избори с ясно крайнодясно предимство изглежда обезсърчителна за центристките партии, които се позиционират като последния бастион на германската демокрация.

Формирането на нова коалиция без избори също се разглежда като задънена улица.

ХДС, още през 2018 г., издаде писмена забрана за сътрудничество с AfD и Левицата и формирането на ново мнозинство без участието на която и да е партия е невъзможно. Ясен съюз между тези две партии сега е невъзможен. Единствената оставаща опция е да се опита да се спасим нефункционалния съюз със социалдемократите, чиито изолирани успехи остават незабелязани от германските избиратели на фона на постоянния шум от междупартийни спорове.

(по материали от чуждестранния печат)