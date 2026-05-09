За невероятни, дори смешни дейности, са платени огромни суми, заяви премиерът Радев

От министерствата вече постъпват сигнали за невероятни, дори смешни дейности, за които са платени огромни суми. Започват да излизат фантастични договори за абсолютно елементарна дейност, за която са платени сериозни средства. Това заяви министър-председателят Румен Радев пред журналисти, след като отдаде почит пред Паметника на Незнайния воин в София по повод Деня на победата над нацизма – 9 май.

Премиерът изтъкна, че не става дума за единичен случай, а за система и изрази очакване една след друга да започнат на гърмят финансовите „бомби“, заложени от предишните управления. Радев беше категоричен, че всички тези договори ще бъдат публично оповестени, за да е ясно какво се е случвало и къде са отивали парите. В Министерството на регионалното развитие и благоустройството вече излязоха много неща, но има и други министерства, да не говорим за Държавната консолидационна компания, посочи премиерът.

Министър-председателят Румен Радев акцентира върху целта на правителството да изготви реалистичен бюджет.

Премиерът отбеляза, че дефицитът е голям и е важно най-напред да бъдат открити всички неразплатени дейности и поети ангажименти, за да се направи обективна преценка на състоянието на финансите в държавата.

В отговор на журналистически въпрос премиерът Радев потвърди, че

Георги Кандев ще запази поста си като главен секретар на МВР

и същевременно изрази очакване фокусът на министерството да бъде борбата срещу корупцията, престъпността и всички закононарушения, не само изборните. По отношение на назначаването на Станчо Станев като изпълняващ функциите на председател на ДАНС, Радев припомни, че през последните години Агенцията е била обект на посегателства от различни олигархични кръгове. Затова, по думите му, е важно първо да се провери точно какво е ставало в ДАНС и то именно от хора извън системата. Премиерът изрази надежда скоро да има и титуляр на длъжността председател на Агенцията.

На 9 май министър-председателят Румен Радев присъства на церемонията по издигане на знамето на Европейския съюз пред президентската институция по повод Деня на Европа. Същия ден премиерът поднесе цветя пред Паметника на Незнайния воин в памет на загиналите български войници в борбата с нацизма.

Денят на победата отвори вратата към Деня на Европа

и надеждата за мирно развитие на европейските държави, отбеляза Радев. Министър-председателят посочи, че Европейският съюз трябва да има не само моралното лидерство, но и волята да бъде фактор на мира на Стария континент и в съседните региони.

Премиерът Радев отбеляза още, че в контекста на военните действия в Украйна и Близкия изток, Европейският съюз има огромно задължение да спре кръвопролитията и акцентира върху ролята на международната дипломация.

В отговор на журналистически въпрос премиерът Румен Радев изтъкна и че благодарение на намесата на президента на САЩ Доналд Тръмп е предотвратена огромна ескалация в сблъсъка между Русия и Украйна. Знам, че в момента всичко е спокойно и това е много важен знак, заяви Радев и изрази надежда да продължават да се развиват дипломатическите совалки в този тежък военен конфликт.