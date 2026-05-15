Автомобилите Peugeot и Jeep  ще се произвеждат в Китай

Френският автомобилен производител Stellantis и китайската компания Dongfeng подписаха споразумение на стойност над 8 милиарда юана (1 милиард евро). Съгласно споразумението Dongfeng ще произвежда автомобили с марките Peugeot и Jeep в Китай. Това споразумение се отнася предимно за електрически превозни средства, които ще се продават както на вътрешния пазар, така и за износ.

Stellantis и Dongfeng имат дългогодишно партньорство и то сега се разширява. От 2027 г. съвместното предприятие Dongfeng Peugeot-Citroën ще започне да произвежда четири нови модела електрически превозни средства в завода си в Ухан, Китай – два с марката Peugeot и два с марката Jeep.

Stellantis съобщава, че ще инвестира 130 милиона евро в производството, като Dongfeng ще вложи по-голямата част.

Това не е първият път през последните години, в който европейските автомобилни производители разширяват производството си в Китай. През ноември 2025 г. германският Volkswagen обяви намерението си да разработва и произвежда автомобили в Китай за износ.

Продажбите на електрически превозни средства в Китай растат –

през април те са се увеличили с 9,4%, а делът им от общите продажби е надхвърлил 52 проценат. Въпреки това, както съобщава Financial Times, експертите отбелязват трудности на този пазар, тъй като ръстът на продажбите се забавя, а ценовата конкуренция от местните компании остава много силна.