СДВР разследва инцидент със съпредседателя на ДБ Ивайло Мирчев

Полицията беше умишлено изтеглена, за да се опорочи протестът, заяви Ивайло Мирчев

Скандал за неправилно паркиране стана причина СДВР да поеме случая. Съпредседателят на „Демократична България Ивайло Мирчев коментира, че нито някой го е бил, нито той е бил някого.

„Снощи, малко след 21:00 ч. прибирах детето от екскурзия и пред вкъщи по единственият път, по който мога да мина до гаража си, мъж беше запушил с кола улицата. Помолих водача на автомобила да се отмести, защото нямам откъде да мина. Той отказа. Аз извадих телефона си, за да го снимам. Това вероятно го изнерви и замахна няколко пъти с ръка, докато аз съм в колата си. Замахна, но само се приплъзна по лявата ми буза“, обясни Мирчев. 

Според СДВР обаче Ивайло Мирчев е бил нападнат от агресивен шофьор. Директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) Любомир Николов разкри, че около 21:00 ч. в четвъртък в полицията са получили сигнал от Ивайло Мирчев за пререкание между него и водач на лек автомобил „Опел“. Директорът на СДВР цитира, че Мирчев е казал, че е бил нападнат от агресивен водач, който му е нанесъл няколко удара и се е оттеглил. 

По думите на Николов Мирчев е направил на шофьора забележка за неправилно паркиране. Нападателят е установен и са извършени необходимите действия по разследването, увери Николов. 

