СДВР разследва инцидент със съпредседателя на ДБ Ивайло Мирчев

Скандал за неправилно паркиране стана причина СДВР да поеме случая. Съпредседателят на „Демократична България Ивайло Мирчев коментира, че нито някой го е бил, нито той е бил някого.

„Снощи, малко след 21:00 ч. прибирах детето от екскурзия и пред вкъщи по единственият път, по който мога да мина до гаража си, мъж беше запушил с кола улицата. Помолих водача на автомобила да се отмести, защото нямам откъде да мина. Той отказа. Аз извадих телефона си, за да го снимам. Това вероятно го изнерви и замахна няколко пъти с ръка, докато аз съм в колата си. Замахна, но само се приплъзна по лявата ми буза“, обясни Мирчев.

Според СДВР обаче Ивайло Мирчев е бил нападнат от агресивен шофьор. Директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) Любомир Николов разкри, че около 21:00 ч. в четвъртък в полицията са получили сигнал от Ивайло Мирчев за пререкание между него и водач на лек автомобил „Опел“. Директорът на СДВР цитира, че Мирчев е казал, че е бил нападнат от агресивен водач, който му е нанесъл няколко удара и се е оттеглил.

По думите на Николов Мирчев е направил на шофьора забележка за неправилно паркиране. Нападателят е установен и са извършени необходимите действия по разследването, увери Николов.