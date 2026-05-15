България не подкрепи създаването на трибунала срещу Владимир Путин

България е една от четирите страни-членки на Европейския съюз, която не подкрепи създаването на трибунала срещу руския президент Владимир Путин, това предаде англоезичната редакция на телевизия „Евронюз“.

Съдебният орган, който има за цел да изправи стопанина на Кремъл заради пълномащабна война срещу Украйна, започната от лидера на страната-агресор на 24 февруари 2022 г., пред правосъдието, не получи зелена светлина и от Унгария, Малта и Словакия.

Резолюцията от петък бе подписана от Австрия, Андора, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Молдова, Монако, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Сан Марино, Словения, Украйна, Финландия, Франция, Хърватия, Черна гора, Чехия, Швейцария и Швеция.

Австралия и Коста Рика бяха единствените неевропейски държави, подписали документа.